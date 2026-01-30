Programación del Cuerpo de Bomberos de Cartagena para las capacitaciones a tenderos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad humana y la prevención de incendios, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena ha implementado una estrategia de capacitación especializada dirigida al gremio de tenderos, uno de los sectores que concentra un alto volumen de solicitudes dentro de los trámites de inspección y certificación.

Esta iniciativa busca brindar conocimientos prácticos y normativos que permitan a los tenderos reducir riesgos, mejorar las condiciones de seguridad de sus establecimientos y garantizar una adecuada respuesta ante situaciones de emergencia.

Durante las jornadas de formación, los participantes reciben capacitación específica sobre la normativa vigente en seguridad humana y protección contra incendios, así como las medidas obligatorias que deben implementar para prevenir, detectar y controlar incendios, protegiendo la vida de clientes, empleados y bienes materiales.

En el año 2025, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena capacitó a más de 300 tenderos, reafirmando su compromiso con la prevención y la construcción de entornos comerciales más seguros en la ciudad.

Las fechas programadas de capacitacines para este año 2026 son:

Febrero: 6 y 27

Marzo: 20

Abril: 10 y 24

Mayo: 8 y 29

Junio: 12

Julio: 3 y 24

Agosto: 14 y 28

Septiembre: 18

Octubre: 9 y 30

Noviembre: 20

Diciembre: 11

📍 Lugar

Torices – Coliseo Bernardo Caraballo.

📞 Canales de atención

📧 Correo electrónico: bomberosatencionalciudadano24@gmail.com.

Línea de atención WhatsApp: 315 180 1854, o atención presencial en el barrio

Torices edificio T.14 junto a muebles jamar.

La certificación en seguridad humana y protección contra incendios es fundamental, ya que garantiza que los establecimientos cumplen con las normas técnicas para prevenir, detectar y controlar incendios.

Este documento es obligatorio para el funcionamiento de los comercios, asegura rutas de evacuación adecuadas, el correcto funcionamiento de los equipos de emergencia, previene sanciones legales y demuestra el compromiso del comerciante con la seguridad de sus clientes y colaboradores.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena invita a todos los tenderos de la ciudad a participar en estas jornadas de capacitación y a fortalecer la cultura de la prevención como pilar fundamental de la seguridad ciudadana.