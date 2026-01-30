Principal refinería petrolera de Ecuador registró un nuevo incendio

Este es el segundo incendio que la refinería más importante de Petroecuador, ubicada en Esmeraldas, sufre en ocho meses. (Foto: Caracol Radio / Cortesía)

La principal refinería de Ecuador ubicada en la ciudad de Esmeraldas, sobre la costa del Pacífico, se incendió por segunda vez en ocho meses sin que por el momento se reporten víctimas, informó la empresa estatal Petroecuador.

Una gran columna de fuego y humo ennegrecido se elevaba cientos de metros en el puerto de Esmeraldas, donde viven unas 212.000 personas, cerca de la frontera con Colombia.

El incendio afectó una piscina en la parte externa de la refinería. “El equipo contraincendios se encuentra atendiendo el incidente, que se mantiene controlado”, señaló Petroecuador en un boletín.

Cerca de la refinería hay varios barrios y a 200 metros un colegio, cuyos alumnos fueron evacuados.

“No hay personas heridas ni afectación a la operación habitual de la refinería”, agregó la entidad.

En mayo pasado, un tanque con fuel oil estalló en llamas en la misma refinería, con capacidad para procesar 110.000 barriles por día (bd).

La emergencia, que no dejó víctimas, resultó en ese entonces en la suspensión temporal de las operaciones.

Agentes del orden cercaron el acceso a la planta, que produce gasolinas, diésel, jet fuel y gas de uso doméstico.

El país cuenta con otras dos refinerías ubicadas en la localidad costera de La Libertad (suroeste) y la amazónica Shushufindi (noreste), que producen 45.000 bd y 20.000 bd respectivamente.

Ecuador extrajo 469.000 bd de petróleo en noviembre, según los datos más recientes del Banco Central. El crudo es uno de sus principales productos de exportación.