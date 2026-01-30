Polémica en Tunja por las cámaras de fotodetección

Son cinco los puntos en donde se instalaron las cámaras de fotodetección, tres de ellos en la Avenida Norte.

Una gran polémica se ha generado en la capital boyacense en las últimas semanas por la presunta activación de cámaras de fotodetección en diferentes corredores viales de la ciudad.

Según señala el secretario de Movilidad y Vida Territotial de la ciudad, en la capital boyacense se han instalado cinco cámaras, pero no están activas.

“En este momento son cinco las cámaras de fotodetección que están instaladas, están en proceso de calibración, o sea, nosotros estamos revisando desde el punto de vista técnico las conexiones, la calidad de las imágenes, la conexión con la central donde se va a tomar la información y éstas entrarán en definitiva después de la segunda semana de marzo”, afirmó el secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García Vargas.

El funcionario afirmó que en las próximas semanas se socializará con la comunidad la ubicación y funcionamiento de estas cámaras.

“Nosotros somos conscientes que ha habido mucha manipulación de información en redes, la cual no es cierta, y se sacarán piezas oficiales desde la Alcaldía y desde la Secretaría de Movilidad. Entonces, con eso yo creo que es importante que la ciudadanía tenga la tranquilidad que se socializará en el momento adecuado y que la gente tenga la tranquilidad que se les contará a toda la comunidad tunjana”, agregó García Vargas.

El secretario de Movilidad y Vida reiteró que las cámaras actualmente no están activas.

“Las cámaras que están dentro de la ciudad no hay ninguna activa, y les confirmo nuevamente que estarían activas después de la segunda semana de marzo, en este momento se adelantarán, como les repito, piezas pedagógicas para contarles en dónde van a estar ubicadas y qué velocidad se manejará. Pues hasta el momento la información que tenemos es sí, no tenemos la, digamos, la competencia para entrar a definir, eso se sale de la competencia de la Secretaría de Movilidad de Tunja, pero tengo entendido que todavía están pedagógicas”, dijo.