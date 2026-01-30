Pipe Peláez cantará en la Serenata a la Virgen de la Candelaria en Magangué / Sofía Toscano

La presentación hará parte de la programación oficial de las Fiestas de la Virgen de la Candelaria, que se celebran del 22 de enero al 4 de febrero, y que cada año reúnen a miles de feligreses, habitantes del municipio y visitantes del sur de Bolívar.

Reconocido por su cercanía con el público y por letras cargadas de sentimiento, Pipe Peláez será el show central de la serenata pensada especialmente para rendir homenaje a la patrona de Magangué, en un evento que se ha consolidado como uno de los momentos más emotivos de la celebración religiosa.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que la serenata es una expresión viva de la identidad cultural y espiritual del territorio, y subrayó la importancia de acompañar estas tradiciones con propuestas musicales que conecten con la comunidad.

Por su parte, Vaneza Daguer, directora de ICULTUR, señaló que la presentación de Pipe Peláez responde al compromiso de fortalecer las fiestas patronales como espacios de encuentro, memoria y expresión cultural en los municipios del departamento.

Además de la serenata, las fiestas incluyen actos litúrgicos, procesiones, encuentros comunitarios y actividades culturales que convierten a Magangué en uno de los principales escenarios de la tradición religiosa del Caribe colombiano durante esta temporada.

La Serenata a la Virgen de la Candelaria será de acceso libre y se espera una amplia asistencia de público para acompañar esta noche especial donde la devoción y la música vallenata se encontrarán frente a la patrona del municipio.