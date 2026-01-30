Piden a Latam y Avianca más frecuencias para la ruta Ibagué – Bogotá – Ibagué

Tolima

Daniel Orjuela, director de Fenalco del Tolima, se refirió a las reuniones que se han realizado entre gremios económicos de la región y las directivas de las compañías Latam y Avianca para solicitar el incremento de las frecuencias para la ruta Ibagué – Bogotá – Ibagué.

“Uno de los pilares que nos mide el índice de competitividad departamental y de ciudades es esa conectividad aérea y cuando hablamos de conectividad, hablamos de cantidad de vuelos, cantidad de personas movilizadas, cantidad de rutas y por eso teníamos que hacer este acercamiento y acciones en búsqueda de la mejora que necesita Ibagué en materia de rutas”, dijo Daniel Orjuela.

El directivo gremial manifestó que existen unos estudios que realizó Fenalco Tolima en el que se demuestra que como el turismo ha avanzado en el departamento, pero también como la capital del Tolima tiene una agenda de eventos culturales y deportivos que han generado una dinámica económica importante para la región.

“La demanda de personas que quiere movilizarse a través del aeropuerto sigue aumentando, con la información y las cifras fuimos a pedirle a las aerolíneas más frecuencias y rutas. Tenemos que entender que el Aeropuerto El Dorado está saturado para esos espacios que necesitamos y las franjas de horario”, sostuvo.

Luego de este encuentro en el que participaron también miembros del comité intergremial, empresarios y la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, se espera que en el mes de febrero se tenga una nueva cita en la que se seguirá haciendo esta petición.

“Lo que estamos buscando es que con Latam exista un vuelo también en la tarde y con Avianca que existan nuevas rutas por ejemplo con la Costa, nuevas conexiones”, resaltó Orjuela.

¿Qué pasará con los costos de los tiquetes aéreos?

Daniel Orjuela, director de Fenalco en el Tolima, manifestó que al existir una importante demanda y poca oferta de vuelos los precios de los tiquetes suben, razón por la que se está solicitando el aumento de las frecuencias.

En la reunión también se habló de las ayudas de aeronavegación que requiere la terminal aérea de la capital del Tolima para funcionar en condiciones adversas climáticas.