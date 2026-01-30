Personeros del Huila alertan grave crisis en salud y exigen control efectivo a la Superintendencia

Personeros del norte, centro y sur del Huila unieron su voz ante la Superintendencia de Salud para exigir soluciones inmediatas a la crisis en la prestación de servicios médicos en el departamento.

Los personeros y personeras de distintos municipios del Huila se concentraron frente a la sede de la Superintendencia Nacional de Salud en Neiva para denunciar la grave crisis que atraviesa el sistema de salud en el departamento y exigir acciones urgentes de control y vigilancia.

Según lo manifestado por los representantes del Ministerio Público, las problemáticas son comunes en el norte, centro y sur del Huila, especialmente en la entrega de medicamentos, autorizaciones médicas, ausencia de red prestadora y millonarias deudas de las EPS con las instituciones de salud.

Eider Stiefken Morales Vargas, personero de Garzón, reveló que en municipios del centro del departamento hay más de 2.700 pendientes en atención y más de mil usuarios sin medicamentos, en su mayoría adultos mayores. Además, denunció que la Nueva EPS ha suspendido servicios en Garzón por fallas de energía y falta de autorizaciones.

Desde el sur del Huila, la personera de Pitalito, Yuli Silva Chavarro, indicó que existen más de 4.000 medicamentos represados y graves dificultades con la Nueva EPS y Asmet Salud, debido a la falta de prestadores, demoras en autorizaciones y deudas con clínicas y hospitales. A esto se suma que más de 4.000 tutelas en el departamento reflejan solo una parte de la problemática real.

La personera de Saladoblanco, Adriana María Chinchilla, aseguró que ni siquiera las acciones de tutela, desacatos, multas y arrestos están siendo acatados por las EPS, obligando a los pacientes a desplazarse a otras ciudades como Cali o Medellín, sin garantías de transporte ni atención, incluso en casos de enfermedades catastróficas.

En el municipio de Íquira, el personero Jarvi Andrés Sánchez advirtió que más de 5.000 usuarios de la Nueva EPS no cuentan con atención ambulatoria, debido a la falta de contrato entre la EPS y la ESE María Auxiliadora, lo que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de más de la mitad de la población.

Como conclusiones, el personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas anunció que propondrán a la Superintendencia de Salud la creación de un espacio permanente de seguimiento a la crisis en el Huila y la presentación de una acción popular para exigir la entrega de más de 5.000 medicamentos pendientes en el departamento.