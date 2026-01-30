Parque Nacional Natural Tayrona cierra temporalmente del 1 al 15 de febrero

El Parque Nacional Natural Tayrona inició su primer cierre temporal de 2026 como parte de una estrategia de manejo ambiental y cultural concertada con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de permitir el descanso del territorio y fortalecer la protección de la biodiversidad.

El cierre, que se extenderá durante la primera quincena de febrero, se enmarca en el periodo conocido como Kugkui Shikasa, un tiempo destinado al saneamiento espiritual del territorio, especialmente en las Dunas, donde —según la cosmovisión indígena— los seres de la naturaleza renuevan su energía.

Una medida ambiental, cultural y climática

Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia se explicó que la decisión responde a la convergencia de varios factores técnicos y culturales, entre ellos el monitoreo histórico del área protegida, el calendario ecológico y cultural indígena y criterios ambientales sustentados en modelaciones climáticas del IDEAM.

Carlos Vidal Pastrana, director territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales, señaló que estos cierres forman parte de una estrategia previamente acordada con los actores del territorio. “Los cierres temporales son una medida concertada. Se realiza en una época estratégica que permite adelantar actividades de conservación, monitoreo y darle un respiro a la fauna y la flora del parque”, afirmó el director.

El funcionario explicó además que este periodo coincide con una temporada de baja disponibilidad de agua, lo que hace necesario disminuir la presión sobre los ecosistemas. “Buscamos facilitarle a la biodiversidad ese descanso necesario y fortalecer el trabajo cultural, espiritual y de limpieza con las comunidades indígenas”, puntualizó Vidal.

Durante el cierre temporal, las autoridades ambientales adelantarán labores de monitoreo ecológico, restauración ambiental, acompañamiento a prácticas culturales y trabajo con prestadores de servicios turísticos autorizados, con énfasis en sectores estratégicos del área protegida.

La jefe del parque, Patricia Saldaña Pérez, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana y al respeto por esta medida de conservación.

Le podría interesar: ¿Qué tiene de especial el Parque Tayrona? Tiene una de las mejores playas de Sudamérica

Reapertura y llamado a turismo responsable

La reapertura del parque está prevista para el 16 de febrero, fecha a partir de la cual se retomarán actividades como el senderismo, el disfrute de playas, el avistamiento de aves y el buceo, bajo las normas establecidas para el uso responsable del área protegida.

En 2025, el Parque Nacional Natural Tayrona recibió más de 818.000 visitantes, una cifra que, según las autoridades, refuerza la necesidad de implementar periodos de descanso programados para garantizar la sostenibilidad del ecoturismo y la conservación del patrimonio natural y cultural.

Parques Nacionales Naturales reiteró el llamado a acatar el cierre temporal y a aprovechar este periodo para conocer otros destinos del corredor turístico de la Sierra Nevada, promoviendo un turismo sostenible y respetuoso con los territorios ancestrales.

Le podría interesar: Parque Tayrona: estas personas pueden entrar gratis al paraíso natural de Santa Marta