Nuevo caso de maltrato a caballo en Magangué, Bolívar

En atención a una denuncia ciudadana, patrullas de la Policía Nacional de Colombia intervinieron un presunto caso de maltrato animal ocurrido frente a un establecimiento abierto al público en el municipio de Magangué. En el lugar, los uniformados hallaron un semoviente equino desplomado en el suelo, con signos visibles de agotamiento extremo, luego de soportar una carga excesiva mientras era utilizado como medio de tracción.

Al llegar al sitio, los policías observaron al animal en posición de decúbito lateral, con debilidad generalizada y dificultad para incorporarse. La verificación evidenció una sobrecarga que comprometía seriamente su integridad y bienestar. En el mismo lugar fue identificado el presunto responsable, un ciudadano oriundo de Santa Marta, quien ejercía control directo sobre el equino y lo utilizaba para el transporte de materiales de construcción sin adoptar medidas mínimas de bienestar animal.

Durante el procedimiento se estableció que el equino transportaba 100 ladrillos, con un peso aproximado de 7 kilogramos por unidad, para una carga total estimada de 700 kilogramos, lo que reforzó la presunta conducta de maltrato. Al evidenciarse la flagrancia, el ciudadano fue informado de sus derechos y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de maltrato animal. Paralelamente, se activó la protección inmediata del semoviente, suspendiendo su uso como vehículo de tracción y coordinando atención veterinaria con las autoridades competentes.

“La protección de los animales es una responsabilidad colectiva. No vamos a permitir prácticas que atenten contra su vida y bienestar; actuaremos con todo el rigor de la ley frente a cualquier hecho de maltrato”, señaló el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Recomendaciones a la ciudadanía

* Denuncie oportunamente cualquier caso de maltrato animal a las líneas de atención de la Policía.

* Evite la sobreexplotación de animales utilizados para tracción; respete los límites de carga y descanso.

* Garantice bienestar básico: hidratación, alimentación adecuada, sombra y atención veterinaria.

* Promueva alternativas seguras para el transporte de carga que no pongan en riesgo la vida animal.

* Eduque y sensibilice a su entorno sobre la protección y el trato digno hacia los animales.