Hoy por Hoy Cartagena

Cartagena

Más de 200 policías blindan la fe y la tradición en Magangué

La Policía Nacional despliega un robusto dispositivo de seguridad para acompañar a propios y visitantes durante las festividades de la Virgen de la Candelaria.

Foto: Policía.

Foto: Policía.

Desde las primeras luces del día, cuando el río Magdalena despierta a Magangué y las campanas anuncian la fiesta, más de 200 uniformados de la Policía Nacional de Colombia toman posición en calles, templos y escenarios de encuentro. El objetivo es claro: garantizar la seguridad y la convivencia durante las tradicionales festividades de la Virgen de la Candelaria, una celebración que convoca a feligreses y turistas de distintas regiones del país.

El dispositivo especial incluye patrullajes permanentes, controles preventivos y acompañamiento a los eventos religiosos y culturales, articulado con autoridades locales y organismos de socorro. La presencia policial busca que la fe se viva en calma y que la tradición transcurra sin contratiempos, protegiendo tanto a la comunidad como a quienes llegan a disfrutar de esta manifestación cultural.

“Nuestra prioridad es que estas festividades se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, respeto y seguridad. Estamos aquí para cuidar la vida, la fe y la tradición de Magangué”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Además, unidades deo grupo de Operaciones Especiales GOES, Tránsito y Transporte, Policía Comunitaria, Infancia y Adolescencia, y personal de investigación e inteligencia hacen parte del esquema de seguridad, con presencia estratégica en corredores viales, zonas comerciales, embarcaderos y puntos de alta afluencia. La labor preventiva se complementa con campañas pedagógicas orientadas al autocuidado, la tolerancia y el respeto por las normas, buscando reducir riesgos y fortalecer la convivencia ciudadana durante las celebraciones.

La Policía Nacional también hace un llamado a la ciudadanía y a los visitantes para que disfruten de estas festividades con responsabilidad, acaten las recomendaciones de las autoridades y denuncien cualquier situación que afecte la seguridad. De esta manera, Magangué se prepara para vivir la devoción a la Virgen de la Candelaria como una verdadera fiesta de fe, cultura y tradición, custodiada por hombres y mujeres que trabajan incansablemente por la tranquilidad del territorio.

