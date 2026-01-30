Neiva

Lluvias generan crecientes, afectaciones y monitoreo permanente en Campoalegre

Lluvias registradas en los últimos días han provocado crecientes en los ríos La Caraguaja y Rio Frío.

Foto Bomberos Huila.

Ante esta situación, los organismos de socorro mantienen un monitoreo constante para garantizar la seguridad de la comunidad y alertar oportunamente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse. Las lluvias han causado daños en enseres, vías y viviendas, que dejan pérdidas económicas a la comunidad.

Hasta el momento no se reportan personas damnificadas ni pérdidas totales de viviendas. Sin embargo, algunas casas ubicadas cerca de afluentes y quebradas, especialmente en zonas bajas, han resultado afectadas por inundaciones. Estas viviendas son las más vulnerables debido a su cercanía con los cuerpos de agua.

Marinela Rios Rojas, comandante de bomberos de Campoalegre, expreso que “en cuanto a las afectaciones económicas, se registró una emergencia en una fundación dedicada a insumos y enseres, donde las pérdidas fueron totales. Las autoridades municipales, junto con la oficina de Gestión del Riesgo, adelantan acciones para evaluar la situación y definir el tipo de apoyo que se brindará a los afectados”.

Finalmente, en materia de infraestructura vial, se reportan dos vías con deslizamientos en los sectores de Piravante Alto y Tres Esquinas. El municipio ya se encuentra organizando el despliegue de maquinaria y personal para atender estas emergencias y restablecer la movilidad en el menor tiempo posible.

