Licorera de Boyacá celebra suspensión de emergencia económica

El gerente William Vargas advirtió que el mayor impacto habría sido el incremento del impuesto al consumo, que podía elevar el precio de los licores hasta los 75 mil pesos.

Boyacá

La suspensión provisional del Decreto de Emergencia Económica por parte de la Corte Constitucional fue recibida como un alivio por la Licorera de Boyacá, que había frenado su facturación ante la incertidumbre por el aumento de impuestos a los licores.

El gerente de la entidad, William Vargas, aseguró que la medida devuelve la tranquilidad al sector y permite reactivar la comercialización. “Este es un respiro para la industria. En lo corrido de este año no habíamos facturado una sola botella porque los comercializadores estaban esperando claridad sobre los impuestos”, explicó.

Vargas señaló que, aunque el incremento del IVA del 5 al 19 % ya se había empezado a reflejar en el precio final, el mayor impacto estaba previsto con el impuesto al consumo, que prácticamente se triplicaba. “Nuestros productos podían pasar de costar cerca de 50 mil pesos a 75 mil pesos, lo que generaba una fuerte preocupación por la caída en las ventas”, indicó.

El directivo confirmó que, tras la decisión de la Corte, la Licorera vuelve a manejar precios de 2025 y ya se dio un parte de tranquilidad a los equipos comerciales en regiones como Bogotá, Casanare, Santander y Meta, lo que permitirá reactivar pedidos y despachos.

Finalmente, el gerente afirmó que esperan que la Corte Constitucional tumbe de fondo la medida, aunque reconoció que los comercializadores están tomando previsiones. “La estrategia es abastecerse para cubrir varios meses mientras se mantiene la suspensión del decreto”, concluyó.