Sotracor anuncia tarifas de transporte para 2026: Conozca los nuevos precios desde Montería

El aumento, impulsado por el alza en los peajes, sitúa el pasaje a Cereté en $5.000, mientras que rutas largas como Cartagena alcanzan los $101.000.

Sotracor, empresa de transporte público en Córdoba.

La Sociedad Transportadora de Córdoba (Sotracor) anunció el nuevo listado de precios que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

El ajuste, que responde principalmente al incremento en el costo de los peajes y gastos operativos, busca equilibrar la sostenibilidad de las flotas con la prestación del servicio hacia los principales municipios del departamento y la región Caribe.

El incremento en la ruta a Cereté

Uno de los trayectos con mayor flujo, la ruta Montería - Cereté, experimentará un ajuste del 5.3%. Según la compañía, este cambio es necesario para mitigar el impacto económico que sufren los propietarios de vehículos debido al alza en los peajes y el mantenimiento de la red carreteable.

Tarifas oficiales para 2026

A continuación, se detallan los valores autorizados para las principales rutas saliendo desde la terminal de Montería:

DestinoTarifa 2026
Cereté$5.000*
San Pelayo / Carrillo$11.000
Buenos Aires$14.000
Tierralta / Cotorra / El Carito$15.000
Lorica / La Manta$19.000

Destinos turísticos y de la Costa

Para quienes se dirigen a las playas de Córdoba, Sucre y Bolívar, los precios quedaron definidos así:

  • San Antero: $33.000
  • Coveñas: $40.000
  • Tolú: $51.000
  • Cartagena / Turbaco: $101.000

Rutas al Alto Sinú y el Urabá

El transporte en vans y taxis hacia Antioquia y el norte de Bolívar también presenta actualizaciones:

  • Vía Arboletes: Puerto Escondido ($21.000) y Arboletes ($31.000).
  • Vía Valencia: Valencia ($31.000) y San Pedro de Urabá ($72.000).
  • Vía San Onofre: María La Baja ($85.000), El Viso ($86.000) y Arjona ($89.000).

Sotracor enfatiza la importancia de comprar los tiquetes exclusivamente en las taquillas oficiales para evitar cobros irregulares por parte de transportadores informales.

