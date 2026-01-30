Sotracor anuncia tarifas de transporte para 2026: Conozca los nuevos precios desde Montería

Montería

La Sociedad Transportadora de Córdoba (Sotracor) anunció el nuevo listado de precios que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

El ajuste, que responde principalmente al incremento en el costo de los peajes y gastos operativos, busca equilibrar la sostenibilidad de las flotas con la prestación del servicio hacia los principales municipios del departamento y la región Caribe.

El incremento en la ruta a Cereté

Uno de los trayectos con mayor flujo, la ruta Montería - Cereté, experimentará un ajuste del 5.3%. Según la compañía, este cambio es necesario para mitigar el impacto económico que sufren los propietarios de vehículos debido al alza en los peajes y el mantenimiento de la red carreteable.

Tarifas oficiales para 2026

A continuación, se detallan los valores autorizados para las principales rutas saliendo desde la terminal de Montería:

Destino Tarifa 2026 Cereté $5.000* San Pelayo / Carrillo $11.000 Buenos Aires $14.000 Tierralta / Cotorra / El Carito $15.000 Lorica / La Manta $19.000

Destinos turísticos y de la Costa

Para quienes se dirigen a las playas de Córdoba, Sucre y Bolívar, los precios quedaron definidos así:

San Antero: $33.000

$33.000 Coveñas: $40.000

$40.000 Tolú: $51.000

$51.000 Cartagena / Turbaco: $101.000

Rutas al Alto Sinú y el Urabá

El transporte en vans y taxis hacia Antioquia y el norte de Bolívar también presenta actualizaciones:

Vía Arboletes: Puerto Escondido ($21.000) y Arboletes ($31.000).

Puerto Escondido ($21.000) y Arboletes ($31.000). Vía Valencia: Valencia ($31.000) y San Pedro de Urabá ($72.000).

Valencia ($31.000) y San Pedro de Urabá ($72.000). Vía San Onofre: María La Baja ($85.000), El Viso ($86.000) y Arjona ($89.000).

Sotracor enfatiza la importancia de comprar los tiquetes exclusivamente en las taquillas oficiales para evitar cobros irregulares por parte de transportadores informales.