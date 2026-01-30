Sotracor anuncia tarifas de transporte para 2026: Conozca los nuevos precios desde Montería
El aumento, impulsado por el alza en los peajes, sitúa el pasaje a Cereté en $5.000, mientras que rutas largas como Cartagena alcanzan los $101.000.
Montería
La Sociedad Transportadora de Córdoba (Sotracor) anunció el nuevo listado de precios que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.
El ajuste, que responde principalmente al incremento en el costo de los peajes y gastos operativos, busca equilibrar la sostenibilidad de las flotas con la prestación del servicio hacia los principales municipios del departamento y la región Caribe.
El incremento en la ruta a Cereté
Uno de los trayectos con mayor flujo, la ruta Montería - Cereté, experimentará un ajuste del 5.3%. Según la compañía, este cambio es necesario para mitigar el impacto económico que sufren los propietarios de vehículos debido al alza en los peajes y el mantenimiento de la red carreteable.
Tarifas oficiales para 2026
A continuación, se detallan los valores autorizados para las principales rutas saliendo desde la terminal de Montería:
|Destino
|Tarifa 2026
|Cereté
|$5.000*
|San Pelayo / Carrillo
|$11.000
|Buenos Aires
|$14.000
|Tierralta / Cotorra / El Carito
|$15.000
|Lorica / La Manta
|$19.000
Destinos turísticos y de la Costa
Para quienes se dirigen a las playas de Córdoba, Sucre y Bolívar, los precios quedaron definidos así:
- San Antero: $33.000
- Coveñas: $40.000
- Tolú: $51.000
- Cartagena / Turbaco: $101.000
Rutas al Alto Sinú y el Urabá
El transporte en vans y taxis hacia Antioquia y el norte de Bolívar también presenta actualizaciones:
- Vía Arboletes: Puerto Escondido ($21.000) y Arboletes ($31.000).
- Vía Valencia: Valencia ($31.000) y San Pedro de Urabá ($72.000).
- Vía San Onofre: María La Baja ($85.000), El Viso ($86.000) y Arjona ($89.000).
Sotracor enfatiza la importancia de comprar los tiquetes exclusivamente en las taquillas oficiales para evitar cobros irregulares por parte de transportadores informales.