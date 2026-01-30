Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en Montería: estaría implicado en el ‘plan pistola’. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

Caracol Radio conoció que la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) capturó el 28 de enero a Luis Eduardo Negrete Burgos, de 33 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego. La acción judicial se adelantó en el corregimiento Patio Bonito, zona rural de Montería.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, el hombre que sería conocido con los alias de ‘Luis’ o ‘El Jugador’, haría parte de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo y habría participado en el ‘plan pistola’, promovido en el departamento de Córdoba durante los meses de abril y mayo de 2025, tras la muerte de alias ‘Chirimoya’ en medio de una operación militar.

El ente investigador señaló que el hoy procesado, al parecer, sería el “autor” del hecho criminal registrado el 28 de abril de 2025 en la vereda Cantarrana, San Carlos, Córdoba, donde resultaron heridos el soldado profesional Mario Luis Ruiz Madariaga y su padre.

El ‘plan pistola’ dejó siete miembros de la fuerza pública muertos y seis más heridos en el departamento de Córdoba.

Tras lo expuesto, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pese a que el investigado no ha aceptado los cargos imputados.