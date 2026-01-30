Incautan 1.600 huevos de iguana,en el sur de Bolívar

La Policía Nacional puso a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar un total de 1.600 huevos de iguana, los cuales fueron incautados durante operativos de control en el municipio de Cicuco, Bolívar.

Posteriormente, la autoridad ambiental realizó el procedimiento de destrucción de los huevos, de conformidad con la normatividad vigente y con el fin de proteger la fauna silvestre de la región.De acuerdo con estimaciones técnicas, para la obtención de esta cantidad de huevos fue necesaria la caza y tortura de por lo menos 50 iguanas, lo que representa un grave impacto para la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Por cada iguana capturada para la extracción de sus huevos, no solo se pone en riesgo la supervivencia de la especie, sino que además se genera un daño irreparable al medioambiente.Cabe resaltar que, dependiendo de su edad, una iguana puede poner entre 25 y 80 huevos.

La extracción de estos huevos se realiza mediante un proceso rudimentario, cruel y agónico, que atenta directamente contra el bienestar animal.La comercialización y consumo de huevos de iguana constituye un delito, sancionado por la legislación ambiental colombiana.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que no participe en la compra, venta ni consumo de estos productos y contribuya a la protección de la fauna silvestre.La conservación de las especies es una responsabilidad colectiva. No al consumo de huevos de iguana.