Huila entrará en fase de producción del sistema de georreferenciación de ambulancias

César Germán Roa Trujillo, secretario de Salud del Huila, anunció el inicio de la fase de producción del sistema de georreferenciación de ambulancias.

La Secretaría de Salud del Huila anunció avances significativos en el proyecto de georreferenciación de ambulancias, una herramienta tecnológica que permitirá conocer en tiempo real la ubicación y operación de todos los vehículos de emergencia del departamento.

El secretario de Salud departamental, César Germán Roa Trujillo, explicó que el contrato, suscrito el año anterior, contempla el desarrollo de un software especializado para solucionar la falta de información unificada sobre las ambulancias que prestan servicio en el Huila.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase final de pilotaje, con seis ambulancias ya conectadas al sistema, con las cuales se han realizado pruebas operativas. Según indicó el funcionario, la próxima semana iniciará la fase de producción, lo que permitirá comenzar la vinculación progresiva de todas las ambulancias del departamento.

Roa Trujillo señaló que se adelantará una reunión con las empresas de ambulancias privadas de Neiva, en compañía del Procurador Regional y el Personero Municipal, con el objetivo de socializar los avances y concertar la integración gradual de estos vehículos al sistema.

El secretario aclaró que, debido a la descentralización en salud, Neiva tendrá autonomía, y la Secretaría de Salud departamental facilitará el uso del software para que la ciudad ejerza su propio control sobre las ambulancias.

Finalmente, indicó que ya se está trabajando con los hospitales municipales para conectar de manera progresiva todas las ambulancias del departamento, reconociendo que el proceso ha sido complejo, pero destacando que el inicio de la fase productiva marca un avance clave en la modernización del sistema de emergencias en el Huila.