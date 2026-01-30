Homenaje a Yeison Jiménez: conozca los cierres y desvíos por concierto en El Campín.

Este sábado, 31 de enero, llegará al Estadio El Campín en Bogotá el concierto ‘Mi promesa tour 2, la revancha’, un show que inicialmente iba a ofrecer Yeison Jiménez. Aunque el artista no pudo cumplir el sueño de cantarle a miles de personas, el evento se realizará en homenaje a su legado artístico.

Este no es el primer homenaje de gran magnitud que se le realizará al ‘aventurero’. El 14 de enero, se llevó a cabo un conmovedor evento en el Movistar Arena, lugar en el que miles de personas despidieron a un artista que no solo dominó el género popular, sino que también marcó a toda una generación.

De igual manera, el 15 de enero, se realizó un homenaje en Corabastos, justo en la bodega de aguacates, lugar en el que Yeison Jiménez trabajó durante varios años para dar un sustento a su familia. En ese evento, su madre y su hermana entregaron unas conmovedoras palabras.

Cierres y desvíos por homenaje en El Campín

Debido a la magnitud de este evento, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres y desvíos en la transversal 28, calle 53B, un carril de la avenida NQS y otros tramos viales en la localidad de Teusaquillo.

Desde las 10:00 p.m. del 29 de enero hasta las 1:00 p.m. del 1 de febrero de 2026, se realizarán cierres viales en los siguientes tramos:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 , incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

, incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado. Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos los senderos peatonales del costado norte y sur.

(avenida NQS), incluidos los senderos peatonales del costado norte y sur. Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.

y acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados. Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A , (la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera 30 (avenida NQS).

, (la ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera 30 (avenida NQS). Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberán ser canalizados para los ciclistas que transitan por el sector, el día del desarrollo a la actividad.

Los desvíos autorizados son:

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente y avenida carrera 24 al norte por donde se empalmará con su recorrido habitual.

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente, transversal 25 al sur y calle 57 al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente, carrera 27 al norte, calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual.

TransMilenio activará plan especial

Para arribar al estadio, TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central, operación habitual (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42). Además, TransMiZonal ofrece 23 rutas con paraderos cercanos a El Campín: calles 63 y 53, carrera 24 y avenida NQS.

Para la evacuación del concierto, TransMilenio habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas con destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Es importante mencionar que TransMiZonal operará en su horario habitual.