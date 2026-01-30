Hicoteas iban a ser comercializadas en un prestigioso restaurante de Maríalabaja

En el marco de las acciones de registro, control y protección del medio ambiente, la Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia de la subestación de Policía Malagana, logró la captura en flagrancia de un hombre de 36 años de edad, quien presuntamente pretendía comercializar 36 icoteas, las cuales eran transportadas de manera clandestina dentro de un costal, en un prestigioso restaurante del municipio de Maríalabaja.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Viso, jurisdicción del municipio de Mahates, donde los uniformados interceptaron al ciudadano durante labores de control. Al verificar la situación, se evidenció que el sujeto no contaba con los permisos ambientales requeridos para la tenencia, transporte ni comercialización de estas especies de fauna silvestre protegida, las cuales se encontraban en condiciones inadecuadas que ponían en riesgo su integridad y supervivencia.

Ante la flagrancia del hecho, el ciudadano fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales no renovables, conforme a la normatividad ambiental vigente. Las 36 icoteas fueron entregadas al personal de la UMATA, quienes realizaron la respectiva valoración y posteriormente procedieron a su liberación en su hábitat natural, garantizando su protección y conservación.

“La fauna silvestre no puede seguir siendo víctima del comercio ilegal. Desde la Policía Nacional seguiremos actuando con firmeza para proteger nuestros recursos naturales y judicializar a quienes los explotan de manera indebida”, manifestó el Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.