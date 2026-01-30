Gobernación de Bolívar entrega nuevo megacolegio

La Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana, entregó este viernes el decimoprimer megacolegio que pone en funcionamiento en lo que va de su administración, esta vez en el corregimiento de Cobadillo, municipio de Rioviejo, una obra que fortalece la cobertura y la calidad educativa en el sur del departamento y ratifica a Bolívar como la región que más invierte en infraestructura educativa en proporción a sus ingresos en Colombia.

Este nuevo megacolegio, completamente dotado y concebido para brindar espacios dignos, modernos y funcionales a la comunidad estudiantil, responde al compromiso del gobierno departamental de cerrar brechas históricas en zonas rurales y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para niños, niñas y jóvenes.

La infraestructura educativa entregada beneficiará a más de 600 estudiantes y cuenta con:

• 9 aulas de clases totalmente dotadas

• Aula tecnológica

• Centro de recursos

• 3 baterías sanitarias, con unidades diferenciadas para niños, niñas y personas en situación de discapacidad

• Laboratorio integrado

• Área administrativa

• Aula múltiple – comedor

• Cancha múltiple para actividades deportivas y recreativas.

Esta obra beneficiará directamente a estudiantes del corregimiento de Cobadillo y de sectores aledaños, quienes ahora podrán acceder a una educación en condiciones óptimas, con espacios diseñados para fomentar la innovación, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo integral.

El gobernador Yamil Arana destacó que la entrega de este megacolegio forma parte de una apuesta estratégica por transformar el tejido social del departamento a través de la educación. “Cada día estamos más convencidos de que invertir en infraestructura educativa es invertir en el futuro de Bolívar. Hoy, con este decimoprimer megacolegio, seguimos cumpliendo nuestra promesa de llevar oportunidades reales a las comunidades que durante años esperaron espacios dignos para la formación de sus hijos”, señaló el mandatario.

Ya se han entregado los megacolegios de: Simití, Arjona, San Cristóbal, Clemencia, Sincerín, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Córdoba, Tiquisio y San Estanislao de Kostka

Para la secretaria de Educación, Crijulieth Ramos, se trata de la ratificación del compromiso de Bolívar con la educación. “Creemos que apostarle a unos mejores ambientes educativos les permite un salto de calidad a la formación de nuestros estudiantes. Por eso les estamos dando la mejor infraestructura a niños y niñas de zonas rurales que merecen recibir la mejor educación”.

La Gobernación de Bolívar ha priorizado la construcción y mejoramiento de instituciones educativas como eje fundamental de su Plan de Desarrollo, con el propósito de reducir la deserción escolar, fortalecer la calidad académica y promover entornos seguros e inclusivos.

Con esta nueva entrega, la administración departamental continúa consolidando una red de megacolegios en diferentes municipios, especialmente en zonas rurales y apartadas, reafirmando su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y con enfoque territorial.

La comunidad educativa de Cobadillo celebró la puesta en marcha de esta moderna institución, que no solo representa un avance en materia de infraestructura, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo social y económico del sur de Bolívar.