Solicitan Consejo de Seguridad Ministerial para reforzar estrategias contra Bacrim en el Magdalena

En el municipio de la Zona Bananera se llevó a cabo un Consejo de Seguridad, atendiendo los requerimientos del gobierno local, ante la preocupación por los hechos delictivos que vienen afectando la tranquilidad de los habitantes de este municipio.

Durante la sesión, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, reiteró que la seguridad no se atiende únicamente desde los escritorios, sino con presencia en el territorio, trabajo articulado con alcaldes, fuerza pública, autoridades judiciales, y seguimiento a los compromisos adquiridos.

Se conoció que solicitó al Ministerio de Defensa un Consejo de Seguridad Ministerial para abordar las problemáticas y reforzar las estrategias para combatir a las Bacrim en el Departamento con la intervención y recursos del Gobierno Nacional.

El Consejo de Seguridad contó además de la Fuerza Pública y la Defensoría del Pueblo con la participación de representantes de los municipios de la Subregión Norte, entre ellos Ciénaga, Puebloviejo, Aracataca, Fundación y El Retén, quienes expusieron sus principales problemáticas y articularon esfuerzos conjuntos para fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la criminalidad