Envían a la cárcel a presuntos responsables de homicidios en Bolívar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres quienes, en hechos distintos, habrían atentado contra un par de personas; una, en Santa Rosa del Sur; y otra, en Magangué (Bolívar).

Uno de los casos ocurrió el 20 de julio de 2024 en la vereda Candelero Alto de Santa Rosa del Sur. Allí, José María Delgado Guevara, al parecer, hirió con arma blanca a un joven de 19 años. El ataque se habría generado en medio de una riña, debido a un reclamo que la víctima le hizo al procesado, de 49 años.

La gravedad de las heridas provocó la muerte del agredido en el centro médico al que fue trasladado para ser atendido. Alias El Negro, como se conoce al procesado, fue capturado por la Policía Nacional el pasado 28 de enero en el sector de Cantón de San Pablo de Managru (Chocó).

El ente acusador le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó.

Por otro hecho, ocurrido el pasado 25 de enero en el Parque Las Américas de Magangué, fue judicializado Jeison Andrés Peinado Rojas, de 18 años.

El procesado fue señalado de asesinar a un hombre de 43 años con un arma cortopunzante. La captura en flagrancia estuvo a cargo de la Policía Nacional y un fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de homicidio, el cual no fue aceptado.