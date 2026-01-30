El mando que acompaña en el territorio

El sol del sur de Bolívar caía con fuerza sobre la Estación de Policía de San Martín de Loba cuando el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, cruzó el umbral de la unidad. No fue una visita protocolaria más, sino un encuentro pensado para escuchar, acompañar y fortalecer a quienes día a día sostienen la seguridad en esta zona ribereña del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El sol del sur de Bolívar caía con fuerza sobre la Estación de Policía de San Martín de Loba cuando el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, cruzó el umbral de la unidad. No fue una visita protocolaria más, sino un encuentro pensado para escuchar, acompañar y fortalecer a quienes día a día sostienen la seguridad en esta zona ribereña del departamento.

La jornada se desarrolló en el marco del Plan Dignidad, una estrategia institucional que reconoce al policía como el eje fundamental del servicio. Acompañar y respaldar a los uniformados no es solo una consigna, sino una responsabilidad que se traduce en presencia, diálogo y liderazgo cercano, especialmente en territorios donde el servicio exige sacrificios adicionales.

Durante el recorrido por las instalaciones, el comandante departamental sostuvo conversaciones directas con el personal, interesándose por sus condiciones laborales, necesidades y dinámicas de servicio. El ambiente fue cercano y respetuoso, permitiendo un intercambio sincero que fortaleció la confianza entre el mando y el subalterno.

“Acompañar y respaldar a nuestros policías es un deber. Son nuestra familia extendida y el corazón de la Institución”, expresó el coronel Pinzón Poveda, dejando claro que el liderazgo también se ejerce escuchando y estando presente en el territorio, más allá de los despachos y las órdenes escritas.

El encuentro permitió reforzar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el sentido de pertenencia institucional. Cada mensaje estuvo orientado a recordar que la seguridad ciudadana comienza por el bienestar del policía, por su motivación y por el respaldo que recibe desde la comandancia.

Para los uniformados de la estación, la visita representó un impulso anímico y una señal clara de reconocimiento. Sentirse escuchados y acompañados fortalece no solo el compromiso individual, sino la cohesión del grupo y la calidad del servicio que se presta a la comunidad.