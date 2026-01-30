El fuego de la tradición se toma las calles de Cartagena con la Gran Noche de Candelas

La ciudad se prepara para uno de sus actos más simbólicos y espirituales: la Noche de Candelas, dentro del marco de Las Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria. Este viernes, 30 de enero, el brillo de las antorchas y el repique de los tambores serán los protagonistas de un desfile que celebra la herencia de nuestros ancestros y la devoción de un pueblo que mantiene viva su esencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presenta una puesta en escena de primer nivel, protagonizada por los ganadores de la convocatoria Candela Viva 2026. El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó el compromiso de la ciudad con sus raíces.

“La Noche de Candelas es el momento donde Cartagena se reconoce en su historia. Nuestra misión es que este legado no solo se mantenga, sino que brille con más fuerza cada año, permitiendo que las familias disfruten de un espectáculo seguro, lleno de orgullo y sentido de pertenencia. ¡Que todas las velas se enciendan por nuestra cultura!”, expresó el mandatario.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, subrayó la importancia de la representación artística en este desfile.

“Con esta noche cerramos un círculo de tradición que une la fe con el arte popular. Ver a nuestros lanceros, reinas y bailarines recorrer las calles es la prueba de que Cartagena es una capital cultural vibrante. Estamos proyectando nuestra identidad al futuro, garantizando que el sonar de nuestra música sea el motor que impulse el brillo de la ciudad”, aseguró la funcionaria.

Detalles del recorrido y participantes

El desfile partirá a las 6:00 p. m. desde el Centro Comercial Caribe Plaza, cruzando el sector del Pie de La Popa para finalizar en el Festival del Frito (Monumento a los Zapatos Viejos).

Durante aproximadamente una hora, el público podrá disfrutar de las agrupaciones dancísticas: Son Kalamary, Calenda Getsemaní, Raza Negra, Codafolco, Candela Viva, Raza Latina, Mis Tambores y sus Candunga, Mulatas al Viento, Colectivo Fiestero, Danzando el Caribe, Afro Tambores y Fundación Amigos de la Convivencia.

Así mismo, los músicos de Época de la Colonia Cartagena de Indias serán los encargados de llevar la armonía de la procesión de la Virgen de la Candelaria. También estarán participando los Grandes Lanceros del 2026, Lanceros Infantiles, la Reina de la Independencia, los zanqueros, y los miembros de Asopopa y la JAC del Pie de la Popa acompañarán el recorrido.

El evento cuenta con el respaldo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para la seguridad vial y el orden del desfile. La invitación queda abierta para que cartageneros y turistas se sumen a esta celebración, portando su vela y acompañando el paso de nuestra patrona y nuestros artistas.

Las Fiestas de la Candelaria no solo celebran la tradición, sino que también refuerzan la transmisión generacional de saberes y expresiones culturales.