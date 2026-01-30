Dicen que derrochamos, porque los ricos no quisieron dar un centavo para el país: Gustavo Petro

Muchas pullas lanzó el presidente Gustavo Petro a las recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Banco de la República, durante la entrega de la Institución Etnoducativa Integral rural de Villa Fátima en La Guajira.

Y es que uno de los argumentos que más ha sonado en las últimas horas tras conocerse la decisión de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica y social es la de un supuesto derroche del Gobierno con el Presupuesto General de la Nación.

Por lo cual, desde La Guajira el alto mandatario respondió a los cuestionamientos por supuestamente “derrochar” el presupuesto General del país, y dijo que la entrega de la Institución, es el ejemplo de lo que ha estado “derrochando” este Gobierno.