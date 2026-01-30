Desde la cárcel de Palmira alias ´Gallina´ estaría ordenando sicariatos en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, reveló que alias ´Molina´ reciente capturado por ser el presunto responsable de varios homicidios ocurridos entre los años 2025 y 2026, tendría una estrecha relación con alias ´Gallina´, quien era el líder del grupo de delincuencia común organizado ´Los Capuyos´. alias ´Gallina´ fue capturado el 30 de abril de 2025 en una operación realizada en la vereda Los Cauchos de Ibagué.

El oficial destacó que en un allanamiento hecho a una celda de la cárcel de Palmira donde está recluido ´Gallina´ se le incautaron cinco teléfonos celulares y se investiga si desde este centro carcelario impartía órdenes a Yonatan Andrés Tapiero Chaguala, de 20 años para la ejecución de sicariatos por los que pagana entre $2 y $5 millones para ejercer control territorial en las comunas 7 y 8 en materia de microtráfico.

¿Quién es alias ´Molina´?

Según relataron las autoridades, alias ´Molina´ presenta 8 anotaciones judiciales en calidad de indiciado: 3 por homicidio, 2 por fuga de presos, 2 por daño en bien ajeno y 1 por acto sexual violento. Alias ´Molina´ quien inicio su accionar criminal en el año 2021, cuando apenas tenía 15 años.

Yonatan Andrés Tapiero Chaguala de 20 años conocido con el alias de ´Molina´, fue capturado por la Policía Metropolitana de Ibagué y el CTI de la Fiscalía debido a que figuraba en el cartel de los más buscados por su presunta participación en múltiples homicidios cometidos con arma de fuego en la capital tolimense.

La diligencia de registro y allanamiento fue adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), el grupo de operaciones especiales (GOES), inteligencia policía y el CTI, en el asentamiento humano Hacienda La Miel, donde se hizo efectiva la orden de captura emanada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Dato: luego de ser presentado ante un juez de control de garantías fue enviado con medida de aseguramiento a un centro de reclusión.