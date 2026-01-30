Desde el próximo 3 de febrero se cierra la estación temporal Calle 57: ¿qué alternativas existen?

El próximo 3 de febrero la estación temporal Calle 57 se cerrará para avanzar con el izaje de dovelas que conforman el viaducto en la Av. Caracas. El cierre se realizará de lunes a viernes de 11:00 p.m. a 04:30 a.m. y los fines de semana desde las 10:00 p.m. de los viernes hasta las 04:30 a.m.

Debido al cierre de la estación, los usuarios podrán tomar el servicio en la estación temporal Marly y en la estación Flores. Sin embargo, la empresa Metro Bogotá ha informado que los cruces peatonales de los accesos norte y sur de la estación temporal Calle 57 estarán habilitados.

¿Cómo avanza la construcción del Metro de Bogotá?

Sin duda alguna, uno de los proyectos más importantes en materia de movilidad en la capital del país tiene que ver con el Metro de Bogotá. El 2025 cerró con un avance general del 70,72 % para la Línea 1, una cifra que se había proyectado desde inicios del año.

“Cuando llegamos el primero de enero del 2024, tenía un avance de 28%. Ahora el avance supera el 70%. Los trenes que ya llegaron a Bogotá están en pruebas. Cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como viene avanzando”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.