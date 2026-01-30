CORE Medellín consolida su presencia cultural en Colombia con una apuesta a largo plazo
En su tercera edición en el país, reafirma su rol como una presencia solida en la cultura en Latinoamérica, con una alianza de impacto social con la 4Eskuela.
Más allá de un evento puntual, CORE se consolida como una plataforma guiada por la cultura, firmemente enraizada en la escena electrónica colombiana y en una conexión genuina con las comunidades locales. Bajo el sello de Tomorrowland, CORE ha encontrado en Medellín su base natural en la región, siendo una ciudad creativa, vibrante y profundamente conectada con la música electrónica. Desde aquí, el concepto fortalece su relevancia en Colombia y continúa expandiendo su vínculo con audiencias de ciudades clave como Bogotá, priorizando la construcción de comunidad y la credibilidad cultural por encima del hype masivo.
La Tomorrowland Foundation anuncia una nueva colaboración a largo plazo con 4Eskuela, una organización no gubernamental independiente que ha generado impacto social positivo en niños y jóvenes de Medellín durante más de dos décadas. Fundada a inicios de los años 2000 por integrantes del colectivo Crew Peligrosos, 4Eskuela nació con la convicción del poder transformador de la cultura. Desde disciplinas como DJing, MCing, breakdance, graffiti y freestyle, la organización ofrece a niños y jóvenes herramientas creativas que fomentan la resiliencia, la expresión y el sentido de pertenencia.
Como parte de esta unión, 4Eskuela creó un mural de graffiti inspirado en los valores de Tomorrowland: LIVE. LOVE. UNITE., reafirmando el arte urbano como una herramienta de expresión positiva y orgullo comunitario.
La colaboración será celebrada oficialmente el jueves 19 de febrero a las 5:00 p.m. en la sede de 4Eskuela, con un encuentro que reunirá a niños, jóvenes, mentores y representantes de ambas organizaciones. Con esta alianza, CORE Medellín y la Tomorrowland Foundation refuerzan una visión compartida de construir cultura con raíces profundas, respeto por el entorno y un compromiso real con las comunidades locales.
CORE Medellín que es una producción de Breakfast Live se realizará el viernes 20 y sábado 21 de febrero del 2026 en el Parque Norte, Medellín. Tickets, info y registros: https://www.core.world/.
Este es el Line-Up por días:
Viernes, 20 de febrero ALYCIA BEZGO • ARTBAT • BENWAL • CUROL • DOM DOLLA • FKA.M4A • INTERPLANETARY CRIMINAL • NIEBLA • OSCAR & THE WOLF • PATRICK MASON • VTSS.
Sábado, 21 de febrero 999999999 • CAMI VASQUEZ • DINO LENNY • EMILIJA • INDIRA PAGANOTTO • JORIS VOORN B2B YOTTO • JULYA KARMA • KOBOSIL • MIND AGAINST • NOVAH • PRADA2000 • SUSOBRINO.