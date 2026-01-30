CORE Medellín consolida su presencia cultural en Colombia con una apuesta a largo plazo

Más allá de un evento puntual, CORE se consolida como una plataforma guiada por la cultura, firmemente enraizada en la escena electrónica colombiana y en una conexión genuina con las comunidades locales. Bajo el sello de Tomorrowland, CORE ha encontrado en Medellín su base natural en la región, siendo una ciudad creativa, vibrante y profundamente conectada con la música electrónica. Desde aquí, el concepto fortalece su relevancia en Colombia y continúa expandiendo su vínculo con audiencias de ciudades clave como Bogotá, priorizando la construcción de comunidad y la credibilidad cultural por encima del hype masivo.

La Tomorrowland Foundation anuncia una nueva colaboración a largo plazo con 4Eskuela, una organización no gubernamental independiente que ha generado impacto social positivo en niños y jóvenes de Medellín durante más de dos décadas. Fundada a inicios de los años 2000 por integrantes del colectivo Crew Peligrosos, 4Eskuela nació con la convicción del poder transformador de la cultura. Desde disciplinas como DJing, MCing, breakdance, graffiti y freestyle, la organización ofrece a niños y jóvenes herramientas creativas que fomentan la resiliencia, la expresión y el sentido de pertenencia.

Como parte de esta unión, 4Eskuela creó un mural de graffiti inspirado en los valores de Tomorrowland: LIVE. LOVE. UNITE., reafirmando el arte urbano como una herramienta de expresión positiva y orgullo comunitario.

La colaboración será celebrada oficialmente el jueves 19 de febrero a las 5:00 p.m. en la sede de 4Eskuela, con un encuentro que reunirá a niños, jóvenes, mentores y representantes de ambas organizaciones. Con esta alianza, CORE Medellín y la Tomorrowland Foundation refuerzan una visión compartida de construir cultura con raíces profundas, respeto por el entorno y un compromiso real con las comunidades locales.

CORE Medellín que es una producción de Breakfast Live se realizará el viernes 20 y sábado 21 de febrero del 2026 en el Parque Norte, Medellín. Tickets, info y registros: https://www.core.world/.

Este es el Line-Up por días:

Viernes, 20 de febrero ALYCIA BEZGO • ARTBAT • BENWAL • CUROL • DOM DOLLA • FKA.M4A • INTERPLANETARY CRIMINAL • NIEBLA • OSCAR & THE WOLF • PATRICK MASON • VTSS.

Sábado, 21 de febrero 999999999 • CAMI VASQUEZ • DINO LENNY • EMILIJA • INDIRA PAGANOTTO • JORIS VOORN B2B YOTTO • JULYA KARMA • KOBOSIL • MIND AGAINST • NOVAH • PRADA2000 • SUSOBRINO.