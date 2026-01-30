Copa Candelaria 2026: deporte y tradición en Cartagena

En el marco de las tradicionales Fiestas de la Candelaria, la ciudad se prepara para vivir una amplia agenda deportiva y recreativa con la realización de la Copa Candelaria, un evento que integra el deporte, la tradición y la participación ciudadana como pilares fundamentales de esta celebración.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con el Instituto de Deportes y Recreación (IDER), dio a conocer la programación de la Copa Candelaria, un certamen deportivo organizado por el comité responsable del evento, que se desarrollará durante el mes de febrero y reunirá a cientos de deportistas de diferentes edades en distintos escenarios de la ciudad.

Las competencias darán inicio el domingo 1 de febrero con la disciplina de patinaje, que se llevará a cabo en el renovado Parque Centenario, con la participación de 500 niños en la categoría menores, en una jornada dedicada al deporte formativo y la recreación.

A partir del 4 de febrero, el Parque Centenario será también escenario de las disciplinas de fútbol tipo golito, con la participación de 12 equipos en categoría libre, y baloncesto, que contará con 20 equipos en categoría juvenil, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro deportivo de la Copa Candelaria.

El béisbol hará parte fundamental de la programación, con competencias en las categorías 10, 12 y 14 años, que se desarrollarán en distintos escenarios deportivos de la ciudad, entre ellos Nuevo Bosque, Martínez Martelo, Mono Judas, Chapacuá y el estadio Juan C. Arango (Blas de Lezo).

La agenda deportiva también incluirá una carrera de running 6K, que recorrerá varias calles del sector Pie de la Popa, iniciará en la Iglesia la Ermita y culminará en el mismo punto, promoviendo el deporte, la recreación y la apropiación del espacio urbano por parte de la ciudadanía.

El evento cerrará el 15 de febrero con la tradicional Clásica de la Candelaria, una de las competencias más emblemáticas del certamen, que contará con la participación de 850 ciclistas. En la rama masculina se disputarán tres categorías: Categoría 1 (18 a 29 años), Categoría 2 (30 a 45 años) y Categoría 3 (46 años en adelante). En la rama femenina se habilitarán dos categorías: Categoría 1 (18 a 35 años) y Categoría 2 (36 años en adelante), además de un grupo recreativo único. Todas las categorías tendrán salida y llegada en el sector de Las Ramblas.

Al respecto, el director del Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena, Campo Elías Therán Humánez, destacó la importancia de este evento para la ciudad:

“La Copa Candelaria es una muestra del compromiso que tenemos desde la Alcaldía de Cartagena y el IDER con el fortalecimiento del deporte, la recreación y nuestras tradiciones. Estos eventos no solo fomentan hábitos de vida saludable, sino que también dinamizan la economía local y posicionan a Cartagena como un destino ideal para el turismo deportivo”, afirmó el funcionario.

Desde la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Deportes y Recreación (IDER), se continúa apostándole al turismo deportivo como motor de desarrollo, así como al fortalecimiento de la cultura, las tradiciones y la identidad cartagenera, mediante eventos que promueven la participación ciudadana, la sana convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos. La Copa Candelaria se consolida así como una plataforma que impulsa el deporte, dinamiza la economía local y proyecta a Cartagena como un referente regional en la organización de eventos deportivos de alto impacto.