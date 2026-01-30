Confirman los 31 colegios en Cartagena que se rehabilitarán este año

En un nuevo encuentro de la Junta Distrital de Educación de Cartagena, un espacio conformado por la Alcaldía de Cartagena, el Sindicato Unido de Educadores de Bolívar (SUDEB), Colectivo Traso, representantes estudiantiles y de padres de familia, para trabajar de forma conjunta en el fortalecimiento de la educación pública en la ciudad, el alcalde Dumek Turbay anunció una gran inversión en 2026 para rehabilitar 31 colegios.

El alcalde Dumek Turbay, en medio de la reunión de la JUDI en el Palacio de la Aduana, confirmó los recursos para el mejoramiento de instituciones educativas en las tres localidades de Cartagena, con una inversión de 46 mil millones de pesos para que los estudiantes tengan colegios dignos y con una infraestructura adecuada para recibir sus clases en un buen ambiente.

El aumento, de los 26 mil millones de pesos inicialmente proyectados para este año en el ámbito de la rehabilitación de la infraestructura educativa fue recibido con agrado por el Sudeb. Ello, de la mano de la gestión del Distrito, a través de la Secretaría de Educación, en cabeza de Alberto Martínez.

“Los colegios en nuestro gobierno siempre han sido una prioridad. Para este 2026 le hemos apostado a que las instituciones educativas tengan lo mejor en todo, desde las paredes, techos, salones, zonas deportivas, pero sobre todo, que los estudiantes se sientan en un buen ambiente estudiantil, en un lugar adecuado para recibir sus clases”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

En total, 20.461 estudiantes, de las tres localidades, de los 31 instituciones educativas serán los beneficiados de la aprobación de estos recursos para sus instituciones educativas y por supuesto el mejoramiento en general de sus lugares de educación.

Estos $46.000 millones se suman a los más de $400.000 millones invertidos por la administración de Dumek Turbay desde 2024, en la construcción de cinco nuevos colegios, la rehabilitación de más de 50 instituciones educativas en mal estado y el fortalecimiento de programas de formación.

Los estudiantes están repartidos por localidad de esta manera

- 5.414 estudiantes en la localidad 1

- 7.581 estudiantes en la localidad 2

- 7466 estudiantes en la localidad 2

Las instituciones educativas que tendrán su mejoramiento y adecuación con los recursos aprobados por el alcalde en medio de la reunión de la JUDI son:

Localidad 1

- IE San José Caño del Oro

- IE Antonia Santos

- IE Rafael Núñez - sede Ciudad de Santa Marta

- IE Normal Superior - Sede Emma de Escallón

- IE Ana María Vélez Trujillo - Sede República del Caribe.

- IE La Milagrosa

- IE Antonia Santos - Sede San Luis de Gonzaga

- IE San Juan de Damasco - Sede José Antonio Galán

- IE Liceo Bolívar

- IE José de la Vega.

Localidad 2

- IE Antonio Nariño - Sede Eduardo Santos Montejo

- IE Pedro Romero - Sede La Victoria

- IE Bayunca - Sede Las Latas

- IE Francisco de Paula Santander

- IE Clemente Manuel Zabala

- IE Hijos de María - Sede Rafael Tono

- IE Nuestra Señora Del Carmen - Sede SAC4

- IE 14 de Febrero

- IE El Líbano (Sede primaria)

- IE Playas de Acapulco

- IE La Libertad

Localidad 3

- IE Promoción Social

- IE República de Argentina

- IE María Cano

- IE Soledad Acosta de Samper - Sede Ana María Pérez

- IE Juan José Nieto

- IE Juan José Nieto - Sede El Educador

- IE San Francisco de Asís - Sede Membrillal

- IE José Maria Córdoba de Pasacaballos - Sede Bajos de San José.

- IE Bertha Gedeón de Baladi

- IE Ternera

Desde el Sindicato Único de Trabajadores y Educadores de Bolívar destacaron la decisión del alcalde en seguirle apostando al tema de educación y sobre todo invertirle a la infraestructura educativa en Cartagena.

“Alcalde, hoy se ve un avance significativo en la infraestructura educativa de Cartagena. Hay una esperanza real de que sí se están haciendo las cosas y, sobre todo, de que los estudiantes cuentan con colegios dignos para seguir formándose. Ese es el camino que usted planteó desde septiembre de 2025: hacerle frente, con hechos, a la deuda histórica en infraestructura educativa de la ciudad”, afirmó Pedro Herrera, presidente del SUDEB.

Desde el sindicato de rectores de Cartagena, con Miguel Pérez a la cabeza, destacaron las buenas noticias en cada vez que la Judi sesiona.

“Alcalde, hoy vemos una luz de esperanza. En mis 34 años como rector no habíamos tenido una expectativa tan clara como la que existe ahora: que antes de finalizar su gobierno estas obras estén completamente terminadas. La intervención de 31 sedes, entre principales y alternas, garantizará a los estudiantes una infraestructura de calidad y ambientes dignos para recibir sus clases. Esa es la camiseta 10 que usted lleva puesta: la de la ciudad y la educación de Cartagena”, expresó Miguel Pérez.

Avance de 5 nuevos mega colegios de Cartagena

La apuesta en marcha de los cinco mega colegios de Cartagena que entrarán en servicio para 2027, cuando los estudiantes inicien sus años escolares, ya muestra buenos avances en temas de infraestructura.

La institución educativa Parque Heredia presenta en estos momentos un avance de 35.5% en su construcción. Con áreas como salones de clases y laboratorios con sus cubiertas, zapatas y vigas levantadas. También demarcando otras áreas comunes y zonas de recreación dentro de la institución educativa. En las redes de acueducto y alcantarillado ya se iniciaron las obras

Otro mega colegio con avance por encima del 30% es la Institución educativa Ciudadela de La Paz, ubicada en el barrio El Pozón. Está presenta un 34.2% de avance donde de igual manera ya se ha iniciado la construcción del segundo piso de los salones de clases y parte de laboratorios y otras zonas.

La institución educativa Antonio José de Sucre presenta un 14% de avance en sus obras. Se ha iniciado en la construcción de toda la zona de aulas de clases y los pilotes para iniciar la construcción de otras áreas dentro del terreno de la institución.

Institución educativa La Granja de Bayunca e Institución educativa de Pasacaballos se encuentran en proceso de alistamiento del terreno en general y construcción de vigas para los bloques de los pisos donde los estudiantes recibirán sus clases.

De esta manera, se muestra el avance y el compromiso del alcalde Dumek Turbay con la educación en Cartagena y tal cual como lo había prometido para el año 2026. La apuesta en marcha es que para el 2027 los estudiantes de Cartagena puedan asistir de manera presencial a los nuevos 5 mega colegios y las otras instituciones educativas con todos los arreglos.