Capturan en Pitalito a tres presuntos integrantes de ‘La Banda del Rolo’

Armas de fuego, estupefacientes y equipos de comunicación incautados durante el operativo policial en Bruselas, Pitalito.

Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, la Policía Nacional logró frustrar una acción delictiva y capturar a tres personas señaladas de integrar el grupo delincuencial conocido como ‘La Banda del Rolo’, en el corregimiento de Bruselas, zona rural de Pitalito, sur del Huila.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la subestación de Policía de Bruselas en la vereda Santa Inés, luego de que habitantes del sector alertaran sobre presuntas detonaciones con arma de fuego. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres y una mujer que intentaron huir y deshacerse de varios elementos.

Durante el registro, las autoridades incautaron dos armas de fuego tipo pistola, tres radios de comunicación con cargadores, 65 gramos de base de coca y cinco teléfonos celulares.

Entre los capturados se encuentran alias ‘El Rolo’, señalado como presunto líder del grupo; alias ‘Caquetá’, ambos con anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado; y alias ‘La Crespa’. Según la Policía, estas personas estarían vinculadas al expendio de estupefacientes en pequeñas cantidades en el corregimiento de Bruselas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El teniente coronel Óscar Cárdenas destacó el resultado del operativo y resaltó el apoyo ciudadano como clave para fortalecer la seguridad en la región.