Capturan en Garzón a hombre que atacó brutalmente a un gato tras denuncia ciudadana

El presunto agresor fue capturado en flagrancia en Garzón tras la denuncia ciudadana que permitió salvar la vida del gato.

Gracias a la oportuna denuncia de la comunidad, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre señalado de cometer maltrato animal en el municipio de Garzón, Huila.

El hecho se registró en el barrio Julio Bahamón, donde ciudadanos alertaron a las autoridades tras sorprender a un individuo agrediendo de manera violenta a un gato con un arma blanca, causándole graves lesiones. Según el reporte oficial, el sujeto, conocido con el alias de “Piñacue”, fue visto golpeando repetidamente al felino en la cabeza y atacándolo con un objeto cortopunzante.

El gato, conocido como “Mono”, presenta lesiones en la cabeza y el cuerpo causadas con un objeto cortopunzante, permanece bajo atención veterinaria. Ampliar

Una vez recibida la alerta a la línea de emergencia, unidades de la Policía se desplazaron de inmediato al lugar, donde encontraron al presunto agresor y al animal gravemente herido. En el sitio se materializó la captura del hombre, a quien se le informaron sus derechos, y fue puesto a disposición de la Fiscalía URI de turno por el delito de maltrato animal.

Entre tanto, el gato, conocido como ‘Mono’ por una familia del sector, fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde recibe atención médica especializada y permanece bajo observación mientras se evalúa la gravedad de sus heridas.

La Policía Nacional destacó la decidida colaboración de la comunidad, señalando que la denuncia oportuna fue clave para proteger la vida del animal. Asimismo, recordó que en Colombia rige la Ley Ángel, que fortalece la protección de los animales y endurece las sanciones contra quienes cometen actos de crueldad, reiterando el llamado a denunciar cualquier hecho de maltrato.