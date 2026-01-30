Capturado joven de 18 años por homicidio en el parque Las Américas de Magangué

Un joven de 18 años fue capturado por la Policía Nacional a través de las patrullas de vigilancia como presunto responsable del delito de homicidio, tras un hecho violento ocurrido en la noche del 25 de enero de 2026 en el parque Las Américas, sector de las gradas, en el municipio de Magangué.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron hacia las 8:30 de la noche, mientras uniformados adelantaban labores de patrullaje, registro y control en el sector del mercado público de Baracoa. En ese momento, un ciudadano alertó a la patrulla sobre una riña que se estaba presentando en el parque, por lo que los policías se desplazaron de inmediato al lugar.

En el sitio, una mujer informó que sostenía una discusión con un habitante de calle conocido como “Sincelejo”, cuando su pareja sentimental intervino y, presuntamente, agredió al ciudadano con un arma cortopunzante a la altura del tórax. La víctima fue trasladada en motocicleta al Hospital Divina Misericordia, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Con la información aportada por testigos, las unidades policiales lograron ubicar al presunto agresor en un hotel de la localidad, donde fue capturado en flagrancia. El joven fue identificado como Jeisson Andrés Peinado Rojas, natural de Magangué.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio y, en audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Al respecto, el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, señaló: “Gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas y a la información suministrada por la comunidad, se logró la captura en flagrancia del presunto responsable de este hecho lamentable. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad, la convivencia y la protección de la vida en el departamento de Bolívar”.