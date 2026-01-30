Cafeteros anuncian la expansión de los Centros de Industrialización Regional
Los centros van a operar en los departamentos de Tolima, Antioquia y en el Quindío
El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón confirmó que como parte de una estrategia para fortalecer la transformación del café en origen, la construcción de marcas regionales y la exportación de cafés especiales.
Destacó que esta iniciativa, creada en esta administración, ya muestra resultados concretos en las regiones donde opera.
Dijo que los centros del Huila y Caldas, inaugurados en 2024 y 2025 respectivamente, junto con el de Santander que inició operaciones en diciembre del año pasado, funcionan hoy con altos niveles de utilización y requieren ampliación de capacidades industriales, reflejo del interés de los caficultores por acceder desde sus territorios a servicios de perfilación, trilla, tostión, empaque y desarrollo de marcas con identidad de origen.
Entre agosto y diciembre de 2025, los CIR de Manizales y Neiva procesaron más de 331.000 kilogramos de café.
Actualmente, los CIR cuentan con sus propias marcas regionales de café como Al Sur (Huila), Alma (Caldas) y Entre Árboles (Santander), que ya están presentes en las góndolas de las principales superficies del país, mientras que a través de Almacafé y el impulso a los Craft Coffees de la FNC, la Federación reafirma su compromiso con los caficultores con un modelo que conecta calidad, origen en inversión productiva en las regiones cafeteras.