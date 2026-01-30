Bomberos voluntarios solo tienen convenios con alcaldías en 5 de los 37 municipios del Huila

Neiva

Terminó el primer mes del año y las lluvias se han intensificado en el departamento del Huila, generando afectaciones generalizadas, especialmente en las vías intermunicipales. En varios sectores se han presentado obstrucciones que han impedido la comunicación entre municipios. No obstante, gracias al apoyo de las oficinas municipales de gestión del riesgo y a la oportuna intervención de la Gobernación, se ha logrado habilitar el paso con el uso de maquinaria.

En zonas urbanas de algunos municipios también se han registrado inundaciones debido a la intensidad de las lluvias y a la insuficiente capacidad de las tuberías de aguas lluvias. Esta situación ha provocado acumulaciones de agua que obligan a esperar la disminución de los niveles para normalizar la movilidad y las actividades cotidianas, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

Según John Vergara, Coordinador de bomberos, comento que “a este panorama se suma la preocupación por el avance en la contratación de los cuerpos de bomberos. A finales de enero, solo cinco municipios han logrado firmar satisfactoriamente los convenios correspondientes. El resto continúa en procesos de negociación, lo que dificulta el acceso a los recursos económicos que, por ley, deben ser suministrados por los entes territoriales para garantizar un servicio oportuno y de calidad”.

Actualmente, solo seis municipios cuentan con cobertura efectiva del servicio de bomberos, cinco de ellos con cuerpos voluntarios y Neiva con su cuerpo oficial. Esto deja a 31 municipios en riesgo, ya que, aunque existen cuerpos de bomberos, la falta de recursos impide contar con personal disponible de manera permanente. En una emergencia, la ausencia de una respuesta inmediata puede marcar la diferencia entre salvar o perder vidas.