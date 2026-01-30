Bolívar inaugura su primera Colmena Digital en Mompox

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó en el corregimiento de Tierra Firme, distrito de Mompox, la primera Colmena Digital del departamento, una apuesta por la transformación educativa que impactará de manera directa a más de 500 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental.

La puesta en funcionamiento de este espacio marca el inicio del calendario académico con una infraestructura que integra tecnología, conectividad y nuevas metodologías de aprendizaje, orientadas a cerrar la brecha digital en las zonas rurales del departamento.

Un aula para aprender ciencia y tecnología creando

La Colmena Digital, implementada por la Gobernación de Bolívar a través de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), es un entorno de innovación pedagógica diseñado bajo el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), que promueve el aprendizaje práctico, la experimentación y el pensamiento crítico.

El proyecto beneficia a 525 estudiantes mediante la adecuación física de un aula especializada y una dotación tecnológica que incluye 20 estaciones de trabajo con computadores de última generación, servicio de internet de alta velocidad y 20 kits de robótica educativa para el desarrollo de proyectos interactivos.

A esto se suma la formación especializada de cinco docentes en robótica y herramientas digitales, quienes liderarán procesos pedagógicos enfocados en programación, automatización, creatividad e innovación.

La inversión total asciende a 160 millones de pesos, recursos con los que el Gobierno Departamental busca garantizar acceso equitativo a la tecnología y oportunidades de aprendizaje de calidad para niños, niñas y jóvenes de los corregimientos y zonas rurales de Bolívar.

Educación alineada con el futuro

Durante el acto inaugural, el gobernador Yamil Arana subrayó que la educación debe responder a las demandas del mundo digital y del mercado laboral contemporáneo.

“Creamos la Secretaría TIC para que entregara resultados concretos y hoy vemos uno de ellos. Quien se forme en tecnología tiene oportunidades en cualquier empresa del mundo. Empezamos en Tierra Firme, pero estas Colmenas Digitales llegarán a más comunidades para llevar a Bolívar a la era de la transformación”, afirmó el mandatario.

Desde la comunidad educativa, el impacto también fue destacado por los estudiantes. María Alejandra Castillo, alumna de grado 11, aseguró que el nuevo espacio amplía sus horizontes académicos y profesionales.

“Es una oportunidad invaluable para mejorar nuestra educación. El futuro también está en saber usar la inteligencia artificial y estas herramientas tecnológicas. Además, capacitar a nuestros profesores nos permite avanzar juntos”, expresó.

Parte de una estrategia departamental de conectividad

La Colmena Digital de Tierra Firme hace parte del programa “Conectividad y herramientas TIC para la educación”, incluido en el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 ‘Bolívar Me Enamora’, cuyo componente TIC contempla:

• Dotación de infraestructura tecnológica en instituciones educativas, bibliotecas y casas de la cultura.

• Acceso a computadores e internet como servicios esenciales para el aprendizaje.

• Formación en habilidades digitales básicas y avanzadas para estudiantes y docentes.

Durante la jornada, el gobernador recorrió el aula completamente equipada y verificó el funcionamiento del nodo de conexión instalado, el cual garantiza un servicio de internet estable y de calidad para toda la comunidad educativa.

Con esta primera Colmena Digital, Bolívar da un paso concreto hacia una educación más innovadora, inclusiva y conectada con los desafíos del siglo XXI, sembrando capacidades tecnológicas desde el corazón de sus territorios rurales.