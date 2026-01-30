Así será la primera fase de la ampliación del aeropuerto de Cartagena

La Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) presentaron el plan de obras que modernizará y ampliará la terminal aérea más importante del Caribe, fortaleciendo la infraestructura y mejorando en confort y experiencia de los pasajeros nacionales y extranjeros.

Las adecuaciones en la fachada y hall principal se dividen en tres fases, las cuales contempla el desplazamiento de la vía, lo que originará el cierre de los dos carriles del costado derecho de la Calle 70A (vía de acceso al aeropuerto); como medida de mitigación, se habilitarán los dos carriles del costado izquierdo para la circulación del transporte público y los vehículos particulares circularán por dos carriles habilitados al interior del parqueadero de la terminal aérea.

“Este 2026 arrancamos con muy buenas noticias para el Caribecolombiano y pisamos el acelerador para avanzar con las adecuaciones a la infraestructura de la terminal aérea de Cartagena, buscando garantizar la prestación del servicio aéreo y la conectividad aérea para los más de 7,7 millones de visitantes nacionales y extranjeros que al año llegan y salen de la ciudad amurallada”, indicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

Estas obras, que hacen parte integral del proyecto de ampliación ymodernización del Aeropuerto, se estima tengan una duración de siete meses en los que se intervendrá el hall principal e incorporará en la fachada una nueva estructura acristalada con aislamiento acústico y térmico, orientada a optimizar las condiciones de confort y mejorar la experiencia de usuarios y comunidad aeroportuaria.

“Tendremos un área de mayor aprovechamiento hacia el interior de la terminal aérea con una dimensión de 1.880 m2 aproximadamente, conservando las condiciones de seguridad y calidad exigidas por la normatividad técnica. Lo anterior permitirá que las operaciones al interior del aeropuerto mantengan el nivel óptimo de servicio, conforme www.ani.gov.co a los estándares establecidos internacionalmente”, precisó Christian Carrazana, Gerente del aeropuerto.

Estas intervenciones se suman a las adecuaciones que ya la terminal aérea finalizó y puso en funcionamiento hace unos meses, como la instalación de un nuevo sistema de control de acceso automático (conocido como Veripax), la ampliación de la sala de espera y la optimización de los sistemas de ventilación que alivian las condiciones ambientales dentro del aeropuerto.

Datos de interés:

Población beneficiada: más de 1,9 millones de personas

Empleos: 13.741 empleos directos e indirectos

Plazo Concesión: 8,5 años

Duración Pre-Construcción: 1 año

Duración Construcción: 2,5 años

Duración Operación y Mantenimiento: 5 años