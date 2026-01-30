Algeciras inicia el año con preocupante balance de homicidios y serias dificultades sociales

Neiva

En lo corrido del primer mes ya se han registrado cuatro homicidios, una cifra que mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades locales. El alcalde reconoce que la situación es compleja, más aún si se tiene en cuenta que el 2025 cerró con 30 homicidios, el registro más alto en la historia del municipio.

Ante este panorama, se han realizado varios consejos de seguridad con la participación de la Defensoría del Pueblo, Personería, Ejército, Fiscalía y demás entidades competentes. El objetivo ha sido avanzar en las investigaciones y prevenir nuevos hechos violentos. Sin embargo, el mandatario admite que los resultados no han sido los esperados y que, aunque existen buenas intenciones, los avances reales han sido limitados.

Alexander Martines, alcalde de la localidad, afirmo que “las víctimas, en su mayoría, son habitantes del municipio, tanto del sector rural como del casco urbano, personas con arraigo familiar en Algeciras. Las investigaciones continúan, pero hasta el momento no se han esclarecido plenamente los casos. En cuanto a la extorsión, no se reporta un aumento significativo, aunque persisten rumores y comentarios posteriores a los hechos de violencia, sin cifras concretas que confirmen un agravamiento del problema”.

Más allá de la seguridad, otra gran preocupación del alcalde son las vías terciarias, fundamentales para los campesinos de cara a las próximas cosechas. El municipio cuenta con 73 veredas y más de 700 kilómetros de vías, cuya atención resulta imposible con los recursos actuales. A esto se suma un recorte de 1.200 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional.