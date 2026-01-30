Alcaldía de Cartagena entregó 150 equipos de comunicación al gremio de taxistas

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad y en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, realizó la entrega de 150 equipos celulares de comunicación al gremio de taxistas de la ciudad, una acción estratégica orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia mediante una comunicación directa, inmediata y efectiva entre este sector y las autoridades.

Esta dotación hace parte del proyecto de construcción y fortalecimiento de capacidades para los organismos de seguridad, convivencia y justicia del Distrito, y busca consolidar a los taxistas como aliados clave en la prevención del delito y en la generación de alertas tempranas desde el territorio.

Los equipos entregados cuentan con tecnología robusta y especializada que permite comunicación permanente, geolocalización en tiempo real y activación de alertas de emergencia, lo que optimiza la atención oportuna por parte de la Policía Metropolitana.

Gracias a esta herramienta tecnológica, los conductores podrán reportar de manera directa cualquier situación de riesgo, hechos sospechosos o emergencias que se presenten durante su labor diaria, fortaleciendo así los canales de coordinación con las autoridades y aportando a la protección tanto de los usuarios del servicio como de los propios taxistas.

“Los taxistas son un grupo de personas que transitan 24/7 por la ciudad, por lo que son potenciales aliados en el apoyo para la Policía Metropolitana de Cartagena, la Infantería de Marina, el Cuerpo de Bomberos, el DATT, Distriseguridad, Secretaría del Interior y todas nuestras dependencias distritales para fortalecer la denuncia, la investigación de delitos y la persecución de criminales en tiempo récord”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Su presencia en los barrios y corregimientos, día y noche, de domingo a domingo, ampliará la red contra bandidos, crímenes contra las mujeres, entre otros comportamientos delictivos. Así avanzamos, comprometiendo a todas las fuerzas vivas de la ciudad en darle solución a los problemas que más nos aquejan: inseguridad y movilidad”.

Desde Distriseguridad se destacó que esta entrega representa un paso importante en la consolidación de un modelo de seguridad colaborativa, en el que la tecnología se convierte en un aliado fundamental para mejorar la capacidad de reacción institucional y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la fuerza pública. Así lo informó su director, Jaime Hernández Amín.

“Hoy, nos estamos uniendo para avanzar. Ahora, ustedes, como taxistas, se vuelven aliados, pieza clave de este gobierno, y de la Policía para hacer que esta ciudad sea más tranquila y más segura. Y esto con la mejor tecnología. Son los mejores radios del mundo y, a través de la Policía, con el control que ellos tienen, cualquier incidente podrá ser detectado con geolocalización y otras tecnologías para atender el caso en el menos tiempo posible”, concluyó Hernández.