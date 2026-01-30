Alcaldía de Cartagena entrega banco de maquinaria para fortalecer a campesinos

Con el propósito de impulsar el campo cartagenero, fortalecer la producción agrícola y garantizar el relevo generacional en el sector rural, la Alcaldía de Mayor Cartagena, en coordinación con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), entregó un banco de maquinaria agrícola destinado a los campesinos de la zona arrocera del Distrito, ubicada en las veredas de El Zapatero y Puerto Rey.

La dotación incluye una ‘combinada’ para la recolección de arroz y maíz, una ‘tolva’ para el acopio del grano y un tractor con sus implementos agrícolas, como rastrillo y arados, herramientas clave para mejorar la preparación del suelo, la cosecha y el transporte de los productos.

Esta entrega representa un paso importante para mejorar la productividad, reducir los costos de los pequeños productores y dignificar el trabajo del campo, especialmente, en una zona donde el arroz hace parte de la historia, la economía y la identidad campesina.

Maquinaria pensada para el campo cartagenero

El tractor entregado es un equipo robusto y versátil, diseñado para trabajar en terrenos húmedos y fangosos sin afectar los cultivos. Su potencia permite preparar la tierra, nivelar los terrenos, apoyar las labores de siembra y movilizar el grano durante la cosecha, incluso en condiciones difíciles.

Por su parte, la combinada facilita una recolección más rápida y eficiente del arroz, evitando pérdidas de grano. Esto se traduce en mejores rendimientos y mayor calidad del producto, lo que impacta positivamente los ingresos de los campesinos. Además les permite a los campesinos ahorrar dinero porque ya no tendrán que alquilar estos equipos que anteriormente debian traerlos desde otros municipios.

Apostarle al presente y al futuro del campo

Desde la Umata se resaltó que esta inversión no solo busca mejorar la producción actual, sino también motivar a los jóvenes rurales a ver en el campo una oportunidad de vida y desarrollo.

“Con este banco de maquinaria queremos fortalecer a nuestros campesinos, hacer más eficiente su trabajo y, sobre todo, animar a las nuevas generaciones a que continúen con estas tradiciones agrícolas que hacen parte de nuestra identidad y de la seguridad alimentaria del distrito”, afirmó Adolfo Pérez, director de la Umata.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reiteró su compromiso con el desarrollo rural, la tecnificación del campo y el acompañamiento permanente a los productores, como pilares para una ciudad más equitativa, productiva y sostenible.