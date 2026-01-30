A la cárcel presunto responsable de extorsionar a un hombre en Cartagena

Una fiscal de la Seccional Bolívar entregó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez con función de control de garantías imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Daider Pérez Martínez.

Según la investigación, las extorsiones iniciaron el 16 de diciembre pasado cuando la víctima, de 58 años, recibióvarios mensajes de texto en su celular.Estos eran enviadospor hombres que se hacían pasar como integrantes de un grupo delincuencial, y lo conminaban a pagar 2 millones de pesos so pena de ser asesinado, al igual que sus familiares.

Dos días después, en el barrio Membrillal de la capital bolivarense, el Gaula de la Policía capturó en flagrancia del ahora procesado en momentos en que, al parecer, recibía el dinero producto del delito. En su poder le fueron hallados, además de los billetes entregados por la víctima, un arma de fuego sin permiso oficial de porte.

El ente investigativo imputó a Pérez Martínez como presunto responsable de los delitosde tentativa de extorsiónagravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados.