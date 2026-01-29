Universidad de Cartagena defiende su autonomía y rechaza sanción de Mineducación

La cartera sancionó a la UdeC y a dos directivos por supuestas demoras y omisiones en la atención de una denuncia de una estudiante

Durante la primera sesión ordinaria del año 2026, el Consejo Académico de la Universidad de Cartagena, conoció las decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional y sus repercusiones en la vida institucional, en la del rector y en la del decano de la facultad de Ciencias Económicas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En virtud de lo anterior, el Consejo Académico aclara que la institución es una entidad pública autónoma que respeta la Constitución, la ley y promueve el cumplimiento de las normas superiores.

La Universidad de Cartagena procura generar y sostener las condiciones necesarias para que las personas tengan la mejor experiencia en espacios libres de violencia. Así mismo garantiza el cumplimiento efectivo del debido proceso y el derecho de defensa, con actuaciones administrativas dadas en los términos legales y reglamentarios.

La institución rechaza las decisiones del Ministerio de Educación Nacional, las cuales desconocen las normas internas y el debido proceso e invitan a esa cartera a respetar la autonomía universitaria y a trabajar para garantizar la continuidad y la prestación del servicio público de la educación superior.