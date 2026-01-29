Unicartagena recibe oficialmente la certificación internacional ISO 21001:2018

La Universidad de Cartagena recibió de manera oficial, la certificación internacional ISO 21001:2018, otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), convirtiéndose en la primera universidad de la Región Caribe en cumplir con los estándares de esta norma, que evalúa la forma en que las mismas planifican, ejecutan y mejoran sus procesos, con un enfoque en la calidad, la inclusión y la mejora continua.

Willian Malkún Castillejo rector de Unicartagena, manifestó que “Este sello demuestra que nosotros cumplimos los requisitos de la norma de este modelo, desde las necesidades educativas especiales, resultados de aprendizaje, materiales bibliográficos, hasta los recursos y la responsabilidad social. Pero también nos compromete a seguir mejorando continuamente, seguir afinando nuestro sistema de gestión de calidad y a mejorar nuestros procesos.”

La certificación ISO 21001:2018 abarca procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Universidad de Cartagena, fortaleciendo áreas clave relacionadas con la docencia, el bienestar universitario, la gestión académica y la toma de decisiones institucionales, lo que impacta de manera directa en la experiencia educativa de la comunidad universitaria.

Por su parte, Juan Carlos Vergara Smalbach, vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, añadió que “concluimos esa etapa de implementación con esta certificación que nos llena de orgullo y de satisfacción al ser la una oportunidad es mostrarle a nuestros docentes, estudiantes, y egresados, que tenemos unos procesos educativos normalizados y que además, el beneficio principal de esta norma es la calidad educativa, o sea, propendemos por mejorar nuestra calidad.”