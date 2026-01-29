Sumérgete en un UKCOL Wonderland a través de una proyección interactiva en la Torre del Reloj

Conmemorando 200 años de amistad y alianza entre el Reino Unido y Colombia, la fachada de la icónica Torre del Reloj se transforma para llevar a la audiencia cartagenera a un UKCOL Wonderland, a través de una proyección interactiva.

En el marco del Hay Festival 2026, un festival que nació en el Reino Unido, la Embajada Británica con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, busca celebrar con la audiencia todo lo que hace que la relación del Reino Unido con la ciudad y con Colombia sea tan especial.

El show empezará en las 9:00 p.m. del viernes, 30 de enero de 2026 en la Torre del Reloj (Plaza de la Paz) y estará proyectándose el resto de la noche para entretener al público compuesto tanto de cartageneros como de visitantes de este centro cultural de Colombia.

Habrá espacios para entrevistas con el Embajador Británico en Colombia, George Hodgson, quien presentará la proyección y hablará de la importancia de nuestra relación bilateral con el país.

Para seguir compartiendo la cultura británica con la ciudad de Cartagena durante el Hay Festival, el sábado 31 de enero a las 11:00 a.m. en el Claustro la Merced de la Universidad de Cartagena, el Embajador George Hodgson llevará a cabo una lectura para niños de libros icónicos británicos entre ellos Matilda y Harry Potter. El espacio será de entrada libre para jóvenes apasionados por la lectura.