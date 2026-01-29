Se destruyen cinco laboratorios pertenecientes al ‘Clan del Golfo’ en el Chocó

En desarrollo de operaciones militares, la Armada Nacional logró la ubicación y destrucción de cinco laboratorios ilegales dedicados al procesamiento de pasta base de coca, en zona rural del municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó.

La operación se realizó de manera conjunta entre la Armada Nacional y el Ejército Nacional, con el apoyo y coordinación de la Policía Nacional, durante los primeros 25 días del año, como parte de la ofensiva sostenida que adelanta la Fuerza Naval del Caribe en el río Atrato contra los grupos armados organizados que operan en la región.

Según información de las autoridades, los laboratorios pertenecerían al ‘Clan del Golfo’, subestructura ‘Carlos Vásquez’.

Durante el procedimiento fueron hallados más de 900 galones de pasta base de coca, más de 160 kilogramos de insumos sólidos como cemento y cal, 230 kilogramos de hoja de coca y más de mil galones de insumos líquidos, entre ellos gasolina, ACPM y amoníaco. Asimismo, se encontraron prensas artesanales, canecas plásticas y metálicas, escurrideros y otros elementos utilizados para la producción ilícita de drogas, los cuales fueron destruidos en el lugar.

Existe una grave afectación ambiental causada por estas actividades ilegales, debido a la deforestación y al vertimiento indiscriminado de residuos químicos en suelos y fuentes hídricas, lo que genera daños irreversibles a los ecosistemas del río Atrato.