Redadas contra el microtráfico dejan 11 capturados en los Montes de María

En la subregión de los Montes de María,Policía Nacional de Colombia, adelantó una serie de operativos simultáneos en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Córdoba Tetón, que dejaron como resultado la captura de 11 presuntos expendedores de sustancias alucinógenas en menos de 48 horas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según información suministrada por la comunidad, los hoy capturados se dedicarían a la comercialización de estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares, situación que venía afectando la tranquilidad de padres de familia, docentes y estudiantes.

Al respecto, el coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “con estos resultados seguimos cerrándole el círculo al microtráfico que amenaza a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestro compromiso es proteger los entornos escolares y devolverle la tranquilidad a las comunidades de los Montes de María.”

Estas acciones hacen parte de la estrategia institucional para combatir el tráfico local de estupefacientes y fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.