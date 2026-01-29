Reconocimiento a Margarita Díaz Casas entre los líderes más influyentes del país

La Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias celebra con orgullo la inclusión de la cartagenera Margarita Díaz Casas, directora del FICCI, en el especial de Forbes Colombia “Los 137 líderes que están actualizando a Colombia”, una distinción que reconoce a las personas que, desde distintos sectores, están impulsando transformaciones profundas y sostenidas en el país.

Este reconocimiento, publicado por Forbes Colombia el 28 de enero de 2026, destaca a líderes cuyo trabajo ha generado impacto social, cultural, económico y simbólico, y que se han convertido en referentes para las nuevas generaciones. En ese contexto, la presencia de Margarita Díaz Casas reafirma el papel central de la cultura y el cine como motores de desarrollo, reflexión y construcción de país.

Como directora del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el festival de cine más antiguo de América Latina, Margarita Díaz Casas ha liderado un proceso de renovación que ha fortalecido la identidad del FICCI, ampliado su alcance internacional y profundizado su compromiso con la formación de públicos, el cine iberoamericano y la circulación de nuevas miradas audiovisuales. Su gestión ha consolidado al festival como un espacio de encuentro entre creadores, industrias, ciudadanía y pensamiento crítico.

Además de su labor al frente del FICCI, su trayectoria como gestora cultural ha sido clave en proyectos de alto impacto como Bronx Distrito Creativo en Bogotá, así como en el impulso de diversos festivales culturales en el departamento de Bolívar, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema cultural de Cartagena, la región y el país.

El especial de Forbes Colombia resalta que la selección de los 137 líderes se realizó a partir de una evaluación de impacto social, relevancia pública, logros locales y globales, y capacidad de transformación en sus respectivos sectores durante la última década, sin establecer jerarquías ni rankings, reconociendo el valor de cada liderazgo en igualdad de condiciones.

Para la Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, este reconocimiento a Margarita Díaz Casas es también un reconocimiento a Cartagena al trabajo colectivo del sector cultural de su ciudad natal, a la persistencia de los proyectos culturales en el tiempo y a la convicción de que el cine y las artes siguen siendo fundamentales para imaginar y construir una Colombia más diversa, crítica y creativa.