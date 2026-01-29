Real Cartagena establece los precios de la boletería para el primer semestre del 2026

Para el primer encuentro de local aplicará la promoción de 2x1

Real Cartagena informa a sus hinchas y al público en general que, con el objetivo de mejorar la experiencia de ingreso al estadio en el debut en casa frente a Real Cundinamarca, se ha decidido NO enviar códigos alfanuméricos al correo electrónico de las personas que adquirieron o comprarán boletas.

En este sentido, cada boleta será válida bajo la modalidad 2x1, es decir, por cada código QR podrán ingresar dos personas. Esta disposición también aplica para las entradas de cortesía. Asimismo, todos los niños de 5 a 12 años ingresarán gratis.

Los precios por tribuna para el Torneo Betplay 2026 I son los siguientes:

Occidental Alta: $80.000

Occidental Baja: $60.000

Oriental: $50000

Norte: $20000

Sur: $20.000 (no se encuentra habilitada por dos fechas)