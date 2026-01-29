Policías controlaron incendio en una vivienda en Magangué, Bolívar

Tres uniformados de la Policía Nacional de Colombia atendieron un incendio registrado en una vivienda del barrio Centro, del municipio de Magangué, logrando poner a salvo a una familia y evitando que las llamas se propagaran a otros inmuebles.

La emergencia se originó en una de las habitaciones del segundo piso del inmueble, donde, por causas asociadas a un posible cortocircuito, se desató la conflagración. Al percatarse de la situación, los policías intervinieron.

Para controlar el fuego, los uniformados rompieron una de las puertas de acceso y, con apoyo de los habitantes del sector, utilizaron baldes de agua y extintores suministrados por los vecinos, logrando sofocar las llamas y evitar daños mayores.

La subteniente Ramírez, quien atendió la emergencia inicialmente, relató que recibieron “un llamado de la comunidad informando que en un segundo piso se estaba incendiando un apartamento” por lo que decidieron actuar “de inmediato”.

Por su parte, el patrullero Mendoza explicó: “La comunidad nos alertó del incendio y, al llegar al lugar, observamos que de la vivienda salía una gran cantidad de humo. Junto a mi compañero Juan Carlos corrimos hacia la casa para verificar la situación”.

En su testimonio agregó que una residente les informó que el fuego se encontraba en una habitación y que no podían abrir la puerta, lo que los llevó a solicitar extintores y coordinar con los vecinos el suministro de agua para controlar la emergencia.

Recomendaciones de prevención

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención para evitar este tipo de emergencias, resaltando la importancia de no sobrecargar las instalaciones eléctricas y realizar mantenimientos periódicos.

Entre las principales recomendaciones para prevenir incendios en viviendas se destacan: