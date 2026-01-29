Neiva mantiene alta transmisión de dengue, se registra 13 casos entre confirmados y probables

Neiva

A semana epidemiológica 1, con corte al 13 de enero, el municipio de Neiva registra un total de 13 casos de dengue entre confirmados y probables. De estos, nueve pacientes no presentan signos de alarma, tres presentan signos de alarma, uno está confirmado por laboratorio y dos son casos probables. En cuanto al dengue grave, se reporta un solo caso confirmado y, afortunadamente, no se registran muertes por esta causa en el municipio.

Según el Instituto Nacional de Salud, Neiva continúa en un estado esperado muy alto de transmisión de dengue. Los grupos poblacionales más afectados siguen siendo la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Las comunas con mayor número de casos reportados son la comuna 9, la comuna 5, la comuna 10 y la comuna 3, donde se intensifican las acciones de vigilancia y control epidemiológico.

Según Katherine Bonilla, de salud municipal, afirmo que “respecto al proceso de vacunación, es importante recordar que Neiva fue incluida el año anterior en el plan piloto del Gobierno Nacional. Este proceso es liderado por el departamento, que ha recibido las directrices del Ministerio de Salud para garantizar la vacunación, especialmente en la población de nueve años. Los detalles y la puesta en marcha del plan piloto serán informados oportunamente por la Secretaría de Salud Departamental”.

Finalmente, se hace un llamado a la comunidad a asumir la prevención del dengue como una responsabilidad compartida. La eliminación de criaderos en los hogares, como botellas, recipientes con agua y llantas, es fundamental. La fumigación no es la solución definitiva, ya que solo elimina el zancudo adulto y puede afectar el ecosistema. La clave está en el orden, la limpieza y la educación, especialmente en niños y jóvenes, para evitar que el dengue se reproduzca en nuestros hogares.