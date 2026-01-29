Mujer murió atropellada por un bus de servicio público en Arjona

El trágico siniestro vial se registró en la noche del 28 de enero en la vía Troncal de Occidente, a la altura del puente peatonal, y la víctima fue identificada como Eligia del Carmen Torres Cabrera.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un bus de transporte público de la empresa Unitransco, identificado con placas WEM-253 y número interno 9751, atropelló a la mujer, quien falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Las unidades de tránsito atendieron la emergencia y adelantaron los procedimientos correspondientes, mientras se investigan las causas que llevaron a este fatal accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y peatones a extremar las medidas de precaución en las vías para evitar nuevas tragedias.