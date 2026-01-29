Magangué vuelve a mirar al río: primera fase del Malecón está terminada

La primera fase del Malecón del Río Magdalena ya es una realidad y marca el inicio de una ambiciosa renovación urbana que transformará a la denominada Capital de los Ríos durante los próximos cuatro años.

Este proyecto emblemático, liderado por la Gobernación de Bolívar, no solo busca embellecer el paisaje ribereño, sino también recuperar la relación histórica de la ciudad con el Magdalena, fortalecer el turismo, dinamizar la economía local y reafirmar la identidad cultural de uno de los municipios más estratégicos del sur del departamento.

Una obra que protege y proyecta a Magangué

La fase inicial del malecón contempló una intervención técnica especializada, enfocada en la protección estructural del borde fluvial. Los trabajos incluyeron la instalación de tablestacas metálicas hincadas y aseguradas mediante torones anclados a una viga cimentada sobre pilotes de alta resistencia lateral, una solución de ingeniería diseñada para mitigar la erosión causada por el río y garantizar la estabilidad de la ribera.

De acuerdo con la Gobernación de Bolívar, esta etapa —ya finalizada— es fundamental para asegurar la durabilidad de la obra y sentar las bases del desarrollo urbano que vendrá con las siguientes fases del proyecto.

Con una extensión superior a los 600 metros, el nuevo malecón se concibe como un espacio que rinde homenaje a la tradición portuaria de Magangué y rescata el protagonismo que tuvo la ciudad en las décadas de 1950 y 1960, cuando fue uno de los principales puertos comerciales del país.

Segunda fase ya contratada: el anuncio del gobernador

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, confirmó que la segunda fase del Malecón de Magangué ya fue contratada, lo que garantiza la continuidad del proyecto y acelera su impacto en la vida económica y social del municipio.

Arana destacó que el proyecto busca devolverle a Magangué su vocación fluvial y convertir el río en un escenario de encuentro ciudadano, desarrollo económico y proyección turística.

Un malecón para la memoria, la cultura y la experiencia

Más allá de su infraestructura, el Malecón del Río Magdalena está diseñado como un corredor turístico integral. Entre sus principales atractivos se contempla un tren eléctrico temático, que permitirá a niños y visitantes recorrer el espacio mientras conocen la historia fluvial del municipio y su estrecha relación con el río.

El proyecto incluye escenarios que evocan la memoria portuaria, la importancia comercial del Magdalena y la conexión literaria de Gabriel García Márquez con esta región, además de zonas gastronómicas, áreas para artesanos y espacios destinados a eventos culturales y recreativos.

“Lo que hemos proyectado es un corredor turístico que combine naturaleza, recreación y memoria histórica, posicionando a Magangué como un destino imperdible dentro del circuito turístico de Bolívar y de Colombia”, señaló el gobernador.

Un motor para la economía local

Uno de los ejes centrales del proyecto es su impacto económico. El malecón contará con entre 18 y 19 locales comerciales, concebidos como un centro comercial a cielo abierto, donde emprendedores y comerciantes locales podrán desarrollar iniciativas relacionadas con la gastronomía, el turismo, la cultura y la economía creativa.

Cafés, restaurantes, librerías, tiendas de artesanías, moda y productos típicos harán parte de esta oferta, pensada para atraer visitantes y generar empleo.

“Estos espacios serán clave para dinamizar la economía, atraer visitantes y fortalecer el tejido productivo del municipio”, afirmó Arana Padauí.

Asimismo, el gobernador reveló que existe un compromiso con empresas de cruceros turísticos, con el objetivo de incluir a Magangué en sus rutas una vez finalizada la obra, lo que permitiría fortalecer los recorridos por el centro histórico y abrir nuevas oportunidades para comerciantes, guías turísticos y prestadores de servicios.

Centro histórico: el complemento de la transformación

De forma paralela al desarrollo del malecón, la Gobernación de Bolívar avanza en la recuperación del centro histórico republicano y colonial de Magangué. Este proceso contempla la pavimentación y nivelación de calles a un solo nivel, la instalación de redes eléctricas subterráneas para mejorar la estética urbana y reducir riesgos, así como la restauración de fachadas patrimoniales.

Estas acciones estarán acompañadas de procesos sociales orientados a fomentar la apropiación comunitaria y el cuidado del patrimonio.

“Con este proyecto buscamos fortalecer la identidad cultural de Magangué y preparar al municipio para recibir turismo nacional e internacional de forma organizada y sostenible”, concluyó el gobernador.

Con la primera fase ya culminada y la segunda en marcha, el Malecón del Río Magdalena se perfila como el eje de una transformación histórica que devuelve a Magangué su relación con el río y la proyecta como un nuevo referente turístico y comercial del Caribe colombiano.